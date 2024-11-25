https://ria.ru/20241125/rada-1985604324.html

В Раде предложили снизить предельный возраст военной службы

В Раде предложили снизить предельный возраст военной службы - РИА Новости, 25.11.2024

В Раде предложили снизить предельный возраст военной службы

Группа депутатов зарегистрировала в Верховной раде проект закона о снижении предельного возраста пребывания на военной службе и в запасе с 60 до 55 лет, сообщил РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T15:27

2024-11-25T15:27

2024-11-25T15:27

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Группа депутатов зарегистрировала в Верховной раде проект закона о снижении предельного возраста пребывания на военной службе и в запасе с 60 до 55 лет, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). "Предлагаю уменьшить предельный возраст пребывания на военной службе и в запасе с 60 до 55 лет. Соответствующий законопроект №12222 уже подал в Верховную раду", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Он пояснил необходимость принятия соответствующего законопроекта ухудшением состояния здоровья мужчин в возрасте 55-60 лет, в связи с чем их часто признают "ограниченно годными" и физически не способными выполнять все боевые задачи. Депутат подчеркнул, что по словам военных командиров "армия стареет" и военнослужащие старшего возраста не всегда могут эффективно выполнять определенные боевые задачи. По словам Гончаренко, военные, которые служат с 2022 года - особенно те, кто получил ранения или преодолел 50-летний рубеж, - нуждаются в ротации или демобилизации. Ранее в понедельник депутат Рады Ирина Констанкевич предложила мобилизовать военных пенсионеров в ряды ВСУ, вышедших в запас и способных держать оружие. Ранее газета Financial Times со ссылкой на двух командующих украинскими подразделениями сообщила, что ВСУ из-за нехватки численного состава отправляют на передовую в качестве пехоты медиков и поваров. Позднее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что ВСУ из-за недостатка живой силы отправляют на передовую 25% персонала из всех служб обеспечения армии.*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов на территории РФ

https://ria.ru/20241112/ukraina-1983320327.html

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в мире, россия, украина, алексей гончаренко, верховная рада украины, вооруженные силы украины