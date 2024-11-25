https://ria.ru/20241125/pvo-1985508336.html

Силы ПВО уничтожили 23 БПЛА над четырьмя регионами России

Силы ПВО уничтожили 23 БПЛА над четырьмя регионами России - РИА Новости, 25.11.2024

Силы ПВО уничтожили 23 БПЛА над четырьмя регионами России

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 23 украинских беспилотника над Калужской, Курской, Брянской и Белгородской областями, сообщили в... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T07:38

2024-11-25T07:38

2024-11-25T07:44

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

белгородская область

калужская область

курская область

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 23 украинских беспилотника над Калужской, Курской, Брянской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 23 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что восемь из них сбиты над территорией Калужской области, семь - над Курской, пять над Брянской и три над Белгородской.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

белгородская область

калужская область

курская область

брянская область

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безопасность, россия, белгородская область, калужская область, курская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)