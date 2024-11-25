https://ria.ru/20241125/pvo-1985508336.html
Силы ПВО уничтожили 23 БПЛА над четырьмя регионами России
Силы ПВО уничтожили 23 БПЛА над четырьмя регионами России - РИА Новости, 25.11.2024
Силы ПВО уничтожили 23 БПЛА над четырьмя регионами России
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 23 украинских беспилотника над Калужской, Курской, Брянской и Белгородской областями, сообщили в... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T07:38
2024-11-25T07:38
2024-11-25T07:44
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
калужская область
курская область
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 23 украинских беспилотника над Калужской, Курской, Брянской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 23 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что восемь из них сбиты над территорией Калужской области, семь - над Курской, пять над Брянской и три над Белгородской.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белгородская область
калужская область
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безопасность, россия, белгородская область, калужская область, курская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Калужская область, Курская область, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили 23 БПЛА над четырьмя регионами России
Силы ПВО уничтожили 23 БПЛА над Курской и еще тремя областями России