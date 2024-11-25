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Силы ПВО уничтожили 23 БПЛА над четырьмя регионами России - РИА Новости, 25.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:38 25.11.2024 (обновлено: 07:44 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/pvo-1985508336.html
Силы ПВО уничтожили 23 БПЛА над четырьмя регионами России
Силы ПВО уничтожили 23 БПЛА над четырьмя регионами России - РИА Новости, 25.11.2024
Силы ПВО уничтожили 23 БПЛА над четырьмя регионами России
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 23 украинских беспилотника над Калужской, Курской, Брянской и Белгородской областями, сообщили в... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T07:38
2024-11-25T07:44
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
калужская область
курская область
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 23 украинских беспилотника над Калужской, Курской, Брянской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 23 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что восемь из них сбиты над территорией Калужской области, семь - над Курской, пять над Брянской и три над Белгородской.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белгородская область
калужская область
курская область
брянская область
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безопасность, россия, белгородская область, калужская область, курская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Калужская область, Курская область, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили 23 БПЛА над четырьмя регионами России

Силы ПВО уничтожили 23 БПЛА над Курской и еще тремя областями России

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23
Военнослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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Военнослужащие на бронетранспортере МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 23 украинских беспилотника над Калужской, Курской, Брянской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 23 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Отмечается, что восемь из них сбиты над территорией Калужской области, семь - над Курской, пять над Брянской и три над Белгородской.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБелгородская областьКалужская областьКурская областьБрянская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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