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Силы ПВО за ночь уничтожили восемь БПЛА над Калужской областью
Силы ПВО за ночь уничтожили восемь БПЛА над Калужской областью - РИА Новости, 25.11.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили восемь БПЛА над Калужской областью
Силы ПВО уничтожили за ночь восемь БПЛА в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T06:33
2024-11-25T06:33
2024-11-25T06:40
специальная военная операция на украине
калужская область
безопасность
владислав шапша
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили за ночь восемь БПЛА в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.Ранее глава региона сообщал, что три БПЛА уничтожены на окраине Калуги, при падении обломков беспилотников на территории промышленного предприятия возникло возгорание."Всего за ночь силами ПВО было уничтожено восемь БПЛА", - написал губернатор в Telegram-канале.Шапша добавил, что возгорание на территории промышленного предприятия ликвидировано. Предварительно, пострадавших нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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калужская область, безопасность, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Безопасность, Владислав Шапша
Силы ПВО за ночь уничтожили восемь БПЛА над Калужской областью
Шапша сообщил об уничтожении 8 БПЛА и ликвидации пожара на предприятии в Калуге