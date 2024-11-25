https://ria.ru/20241125/pvo-1985505108.html

Силы ПВО за ночь уничтожили восемь БПЛА над Калужской областью

Силы ПВО за ночь уничтожили восемь БПЛА над Калужской областью - РИА Новости, 25.11.2024

Силы ПВО за ночь уничтожили восемь БПЛА над Калужской областью

Силы ПВО уничтожили за ночь восемь БПЛА в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T06:33

2024-11-25T06:33

2024-11-25T06:40

специальная военная операция на украине

калужская область

безопасность

владислав шапша

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили за ночь восемь БПЛА в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.Ранее глава региона сообщал, что три БПЛА уничтожены на окраине Калуги, при падении обломков беспилотников на территории промышленного предприятия возникло возгорание."Всего за ночь силами ПВО было уничтожено восемь БПЛА", - написал губернатор в Telegram-канале.Шапша добавил, что возгорание на территории промышленного предприятия ликвидировано. Предварительно, пострадавших нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

калужская область

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калужская область, безопасность, владислав шапша