https://ria.ru/20241125/pvo-1985491300.html

Силы ПВО сбили шесть БПЛА над Брянской областью

Силы ПВО сбили шесть БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 25.11.2024

Силы ПВО сбили шесть БПЛА над Брянской областью

Силы ПВО сбили шесть БПЛА самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T01:08

2024-11-25T01:08

2024-11-25T01:09

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Силы ПВО сбили шесть БПЛА самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожены шесть БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале. Глава региона добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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2024

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безопасность, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)