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Силы ПВО сбили шесть БПЛА над Брянской областью
Силы ПВО сбили шесть БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 25.11.2024
Силы ПВО сбили шесть БПЛА над Брянской областью
Силы ПВО сбили шесть БПЛА самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T01:08
2024-11-25T01:08
2024-11-25T01:09
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Силы ПВО сбили шесть БПЛА самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожены шесть БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале. Глава региона добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО сбили шесть БПЛА над Брянской областью
Богомаз: силы ПВО сбили шесть БПЛА над Брянской областью, пострадавших нет