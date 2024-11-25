https://ria.ru/20241125/putin-1985649458.html
Путин отметил значение вакцины против аллергии
Путин отметил значение вакцины против аллергии - РИА Новости, 25.11.2024
Путин отметил значение вакцины против аллергии
Миллионы людей в РФ страдают от поллиноза, заявил президент РФ Владимир Путин, указывая на важность внедрения вакцины против аллергии. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T18:38
2024-11-25T18:38
2024-11-25T18:38
россия
владимир путин
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Миллионы людей в РФ страдают от поллиноза, заявил президент РФ Владимир Путин, указывая на важность внедрения вакцины против аллергии. Во время беседы с главой ФМБА Вероникой Скворцовой в понедельник Путин спросил, когда врачи смогут применять отечественную вакцину от аллергии. Скворцова ответила, что специалисты рассчитывают получить соответствующее разрешение в конце 2025 года. "Миллионы людей у нас страдают от этого поллиноза", - отметил Путин.
https://ria.ru/20241125/skvortsova-1985596048.html
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россия, владимир путин, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), общество
Россия, Владимир Путин, Вероника Скворцова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Общество
Путин отметил значение вакцины против аллергии
Президент РФ Владимир Путин указал на важность внедрения вакцины против аллергии