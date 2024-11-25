https://ria.ru/20241125/putin-1985649458.html

Путин отметил значение вакцины против аллергии

Путин отметил значение вакцины против аллергии - РИА Новости, 25.11.2024

Путин отметил значение вакцины против аллергии

Миллионы людей в РФ страдают от поллиноза, заявил президент РФ Владимир Путин, указывая на важность внедрения вакцины против аллергии. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T18:38

2024-11-25T18:38

2024-11-25T18:38

россия

владимир путин

вероника скворцова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Миллионы людей в РФ страдают от поллиноза, заявил президент РФ Владимир Путин, указывая на важность внедрения вакцины против аллергии. Во время беседы с главой ФМБА Вероникой Скворцовой в понедельник Путин спросил, когда врачи смогут применять отечественную вакцину от аллергии. Скворцова ответила, что специалисты рассчитывают получить соответствующее разрешение в конце 2025 года. "Миллионы людей у нас страдают от этого поллиноза", - отметил Путин.

https://ria.ru/20241125/skvortsova-1985596048.html

россия

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россия, владимир путин, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), общество