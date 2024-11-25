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Путин отметил значение вакцины против аллергии - РИА Новости, 25.11.2024
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18:38 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/putin-1985649458.html
Путин отметил значение вакцины против аллергии
Путин отметил значение вакцины против аллергии - РИА Новости, 25.11.2024
Путин отметил значение вакцины против аллергии
Миллионы людей в РФ страдают от поллиноза, заявил президент РФ Владимир Путин, указывая на важность внедрения вакцины против аллергии. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T18:38
2024-11-25T18:38
россия
владимир путин
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Миллионы людей в РФ страдают от поллиноза, заявил президент РФ Владимир Путин, указывая на важность внедрения вакцины против аллергии. Во время беседы с главой ФМБА Вероникой Скворцовой в понедельник Путин спросил, когда врачи смогут применять отечественную вакцину от аллергии. Скворцова ответила, что специалисты рассчитывают получить соответствующее разрешение в конце 2025 года. "Миллионы людей у нас страдают от этого поллиноза", - отметил Путин.
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россия, владимир путин, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), общество
Россия, Владимир Путин, Вероника Скворцова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Общество
Путин отметил значение вакцины против аллергии

Президент РФ Владимир Путин указал на важность внедрения вакцины против аллергии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова во время встречи в Кремле
Владимир Путин и руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова во время встречи в Кремле
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Миллионы людей в РФ страдают от поллиноза, заявил президент РФ Владимир Путин, указывая на важность внедрения вакцины против аллергии.
Во время беседы с главой ФМБА Вероникой Скворцовой в понедельник Путин спросил, когда врачи смогут применять отечественную вакцину от аллергии. Скворцова ответила, что специалисты рассчитывают получить соответствующее разрешение в конце 2025 года.
"Миллионы людей у нас страдают от этого поллиноза", - отметил Путин.
Вероника Скворцова - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Скворцова рассказала об испытаниях вакцины от аллергии на пыльцу
Вчера, 15:08
 
РоссияВладимир ПутинВероника СкворцоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Общество
 
 
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