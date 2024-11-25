https://ria.ru/20241125/putin-1985594325.html

Путин прибудет в Казахстан с визитом 27 ноября

Путин прибудет в Казахстан с визитом 27 ноября - РИА Новости, 25.11.2024

Путин прибудет в Казахстан с визитом 27 ноября

Президент России Владимир Путин прибудет в Казахстан с государственным визитом 27 ноября, сообщает пресс-служба главы Казахстана. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T15:02

2024-11-25T15:02

2024-11-25T15:19

казахстан

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АЛМА-АТА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибудет в Казахстан с государственным визитом 27 ноября, сообщает пресс-служба главы Казахстана."По приглашению Касым-Жомарта Токаева 27 ноября в Казахстан с государственным визитом прибудет президент Российской Федерации Владимир Путин", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы президента.В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне, добавили в пресс-службе.Также уточняется, что 28 ноября под председательством президента Казахстан пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Делегации стран-участниц обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности. По итогам заседания будет принят ряд документов.

https://ria.ru/20241122/putin-1985168249.html

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казахстан, владимир путин, одкб, в мире, россия, касым-жомарт токаев