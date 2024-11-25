https://ria.ru/20241125/putin-1985550578.html

Путин неоднократно подтверждал готовность к мирному процессу, заявил Песков

Путин неоднократно подтверждал готовность к мирному процессу, заявил Песков - РИА Новости, 25.11.2024

Путин неоднократно подтверждал готовность к мирному процессу, заявил Песков

Президент России Владимир Путин неоднократно подтверждал свою готовность к мирному процессу по Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T12:01

2024-11-25T12:01

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин неоднократно подтверждал свою готовность к мирному процессу по Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что команда Трампа планирует работать с администрацией действующего президента Джо Байдена над возможностью мирного соглашения между РФ и Украиной. "Вы знаете, что президент неоднократно подтверждал свою готовность к мирному процессу", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления Уолтца. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

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