https://ria.ru/20241125/putin-1985550007.html

Путин проведет встречу с главой ФМБА

Путин проведет встречу с главой ФМБА - РИА Новости, 25.11.2024

Путин проведет встречу с главой ФМБА

Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой ФМБА Вероникой Скворцовой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T11:58

2024-11-25T11:58

2024-11-25T11:58

здоровье - общество

россия

дмитрий песков

владимир путин

вероника скворцова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой ФМБА Вероникой Скворцовой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как рассказал Песков, президент начинает рабочую неделю в Кремле, рабочий график Путина состоит из непубличных обычных встреч и совещаний внутреннего характера. "Среди других встреч у него сегодня будет с докладом руководитель ФМБА Вероника Скворцова. Огромное и очень важное ведомство, которое выполняет очень важную функцию. Как раз вот о том, как обстоят дела и какие планы по дальнейшей работе Вероника Игоревна как раз расскажет главе государства, это будет открыто для прессы", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240617/fmba-1953352776.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, дмитрий песков, владимир путин, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)