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Путин проведет встречу с главой ФМБА - РИА Новости, 25.11.2024
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11:58 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/putin-1985550007.html
Путин проведет встречу с главой ФМБА
Путин проведет встречу с главой ФМБА - РИА Новости, 25.11.2024
Путин проведет встречу с главой ФМБА
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой ФМБА Вероникой Скворцовой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T11:58
2024-11-25T11:58
здоровье - общество
россия
дмитрий песков
владимир путин
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой ФМБА Вероникой Скворцовой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как рассказал Песков, президент начинает рабочую неделю в Кремле, рабочий график Путина состоит из непубличных обычных встреч и совещаний внутреннего характера. "Среди других встреч у него сегодня будет с докладом руководитель ФМБА Вероника Скворцова. Огромное и очень важное ведомство, которое выполняет очень важную функцию. Как раз вот о том, как обстоят дела и какие планы по дальнейшей работе Вероника Игоревна как раз расскажет главе государства, это будет открыто для прессы", - сказал Песков.
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здоровье - общество, россия, дмитрий песков, владимир путин, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Здоровье - Общество, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Вероника Скворцова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Путин проведет встречу с главой ФМБА

Песков: Путин проведет встречу с главой ФМБА Скворцовой

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель ФМБА Вероника Скворцова
Президент РФ Владимир Путин и руководитель ФМБА Вероника Скворцова - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и руководитель ФМБА Вероника Скворцова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой ФМБА Вероникой Скворцовой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как рассказал Песков, президент начинает рабочую неделю в Кремле, рабочий график Путина состоит из непубличных обычных встреч и совещаний внутреннего характера.
"Среди других встреч у него сегодня будет с докладом руководитель ФМБА Вероника Скворцова. Огромное и очень важное ведомство, которое выполняет очень важную функцию. Как раз вот о том, как обстоят дела и какие планы по дальнейшей работе Вероника Игоревна как раз расскажет главе государства, это будет открыто для прессы", - сказал Песков.
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Здоровье - ОбществоРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинВероника СкворцоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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