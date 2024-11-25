https://ria.ru/20241125/putin-1985550007.html
Путин проведет встречу с главой ФМБА
Путин проведет встречу с главой ФМБА - РИА Новости, 25.11.2024
Путин проведет встречу с главой ФМБА
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой ФМБА Вероникой Скворцовой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T11:58
2024-11-25T11:58
2024-11-25T11:58
здоровье - общество
россия
дмитрий песков
владимир путин
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой ФМБА Вероникой Скворцовой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как рассказал Песков, президент начинает рабочую неделю в Кремле, рабочий график Путина состоит из непубличных обычных встреч и совещаний внутреннего характера. "Среди других встреч у него сегодня будет с докладом руководитель ФМБА Вероника Скворцова. Огромное и очень важное ведомство, которое выполняет очень важную функцию. Как раз вот о том, как обстоят дела и какие планы по дальнейшей работе Вероника Игоревна как раз расскажет главе государства, это будет открыто для прессы", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240617/fmba-1953352776.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, дмитрий песков, владимир путин, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Здоровье - Общество, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Вероника Скворцова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Путин проведет встречу с главой ФМБА
Песков: Путин проведет встречу с главой ФМБА Скворцовой
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой ФМБА Вероникой Скворцовой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как рассказал Песков, президент начинает рабочую неделю в Кремле, рабочий график Путина состоит из непубличных обычных встреч и совещаний внутреннего характера.
"Среди других встреч у него сегодня будет с докладом руководитель ФМБА Вероника Скворцова. Огромное и очень важное ведомство, которое выполняет очень важную функцию. Как раз вот о том, как обстоят дела и какие планы по дальнейшей работе Вероника Игоревна как раз расскажет главе государства, это будет открыто для прессы", - сказал Песков.