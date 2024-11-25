https://ria.ru/20241125/putin-1985543638.html

Путин отметил важность проекта "Без срока давности"

Путин отметил важность проекта "Без срока давности" - РИА Новости, 25.11.2024

Путин отметил важность проекта "Без срока давности"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного научно-практического форума "Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти",... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T11:36

2024-11-25T11:36

2024-11-25T11:48

общество

россия

санкт-петербург

владимир путин

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного научно-практического форума "Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти", отметив важность проекта в сбережении исторической памяти, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. С 25 по 26 ноября 2024 года в Санкт-Петербурге проходит Международный научно-практический форум "Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти". "Ваш востребованный научный, просветительский проект служит важной, благородной цели – сбережению нашей исторической памяти, патриотическому воспитанию молодёжи – и объединяет своей высокой миссией людей разных поколений, возрастов и профессий: представителей органов власти и общественных деятелей, экспертных кругов и средств массовой информации, учёных и архивистов, волонтёров и поисковиков", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что нынешний, пятый форум особенный. На нём, по его словам, впервые будут представлены впечатляющие результаты проделанной работы, среди которых ранее неизвестные архивные документы, рассказывающие о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны, материалы судебных процессов, другие важные свидетельства жестоких преступлений нацистов и их пособников. Президент выразил уверенность, что в ходе форума участники смогут наметить дальнейший вектор деятельности, поделиться опытом, предложить новые содержательные идей и инициативы. "Желаю вам успехов. Ваш неустанный, кропотливый, истинно подвижнический труд, искреннее стремление восстановить историческую, человеческую справедливость достойны самого глубокого признания", - заключил глава государства. Форумы "Без срока давности" - традиционные площадки коммуникации государственных и общественных деятелей, юристов, историков, архивистов, представителей поискового движения, а также деятелей культуры и искусства. Предложения, выдвинутые на дискуссионных площадках форумов, и принятые впоследствии решения стали вектором формирования в общественном сознании чувства неприятия нацизма как в исторической перспективе, так и в современности.

https://ria.ru/20241125/poslanie-1985507235.html

https://ria.ru/20241124/putin-1985447580.html

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общество, россия, санкт-петербург, владимир путин