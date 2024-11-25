Рейтинг@Mail.ru
В США сделали новое заявление о Путине после удара "Орешником" - РИА Новости, 25.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:49 25.11.2024 (обновлено: 22:39 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/putin--1985668211.html
В США сделали новое заявление о Путине после удара "Орешником"
В США сделали новое заявление о Путине после удара "Орешником" - РИА Новости, 25.11.2024
В США сделали новое заявление о Путине после удара "Орешником"
заявил бывший советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T20:49
2024-11-25T22:39
специальная военная операция на украине
в мире
россия
москва
брянская область
теодор постол
владимир путин
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985122525_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3ad9eaadc4f6bfd3187f566f1dd1373a.jpg
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин ведет себя как адекватный лидер в отличие от западных политиков, заявил бывший советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Путин пока единственный политический лидер в этой игре, который показывает, что у него есть мозг", — отметил он.По словам эксперта, выбранный способ демонстрации новой ракеты "Орешник" указывает на то, что российский лидер понимает, что делает в отличие от западных политиков. Постол также добавил, что президент явно осознает всю серьезность ситуации и опасность подобного вооружения.В минувший четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".Российские военные нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение, заявили в Минобороны, подчеркнув, что все боевые блоки достигли объекта поражения.
https://ria.ru/20241125/ukraina-1985636241.html
https://ria.ru/20241125/zelenskiy-1985656001.html
россия
москва
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985122525_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_e688b2c65c00358003d9f20f450aedf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, брянская область, теодор постол, владимир путин, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, первый запуск ракеты "орешник"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Брянская область, Теодор Постол, Владимир Путин, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Первый запуск ракеты "Орешник"
В США сделали новое заявление о Путине после удара "Орешником"

Экс-советник Пентагона Постол: Путин единственный адекватный лидер

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин выступил с заявлением о ситуации в зоне СВО
Президент Владимир Путин выступил с заявлением о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин выступил с заявлением о ситуации в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин ведет себя как адекватный лидер в отличие от западных политиков, заявил бывший советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Путин пока единственный политический лидер в этой игре, который показывает, что у него есть мозг", — отметил он.
Украинские солдаты на линии фронта - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
"Прямое нападение". СМИ раскрыли, что США устроили на Украине
Вчера, 17:35
По словам эксперта, выбранный способ демонстрации новой ракеты "Орешник" указывает на то, что российский лидер понимает, что делает в отличие от западных политиков. Постол также добавил, что президент явно осознает всю серьезность ситуации и опасность подобного вооружения.
В минувший четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".
Российские военные нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение, заявили в Минобороны, подчеркнув, что все боевые блоки достигли объекта поражения.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
В Киеве испугались резких изменений в отношениях Сырского с Зеленским
Вчера, 19:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваБрянская областьТеодор ПостолВладимир ПутинМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныПервый запуск ракеты "Орешник"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала