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В США сделали новое заявление о Путине после удара "Орешником"
В США сделали новое заявление о Путине после удара "Орешником" - РИА Новости, 25.11.2024
В США сделали новое заявление о Путине после удара "Орешником"
заявил бывший советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T20:49
2024-11-25T20:49
2024-11-25T22:39
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владимир путин
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин ведет себя как адекватный лидер в отличие от западных политиков, заявил бывший советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Путин пока единственный политический лидер в этой игре, который показывает, что у него есть мозг", — отметил он.По словам эксперта, выбранный способ демонстрации новой ракеты "Орешник" указывает на то, что российский лидер понимает, что делает в отличие от западных политиков. Постол также добавил, что президент явно осознает всю серьезность ситуации и опасность подобного вооружения.В минувший четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".Российские военные нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение, заявили в Минобороны, подчеркнув, что все боевые блоки достигли объекта поражения.
https://ria.ru/20241125/ukraina-1985636241.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Брянская область, Теодор Постол, Владимир Путин, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Первый запуск ракеты "Орешник"
В США сделали новое заявление о Путине после удара "Орешником"
Экс-советник Пентагона Постол: Путин единственный адекватный лидер