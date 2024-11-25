https://ria.ru/20241125/putin--1985668211.html

В США сделали новое заявление о Путине после удара "Орешником"

В США сделали новое заявление о Путине после удара "Орешником" - РИА Новости, 25.11.2024

В США сделали новое заявление о Путине после удара "Орешником"

заявил бывший советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T20:49

2024-11-25T20:49

2024-11-25T22:39

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теодор постол

владимир путин

министерство обороны сша

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин ведет себя как адекватный лидер в отличие от западных политиков, заявил бывший советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Путин пока единственный политический лидер в этой игре, который показывает, что у него есть мозг", — отметил он.По словам эксперта, выбранный способ демонстрации новой ракеты "Орешник" указывает на то, что российский лидер понимает, что делает в отличие от западных политиков. Постол также добавил, что президент явно осознает всю серьезность ситуации и опасность подобного вооружения.В минувший четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".Российские военные нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение, заявили в Минобороны, подчеркнув, что все боевые блоки достигли объекта поражения.

https://ria.ru/20241125/ukraina-1985636241.html

https://ria.ru/20241125/zelenskiy-1985656001.html

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