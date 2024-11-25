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Свердловские депутаты одобрили проект закона об увеличении бюджета - РИА Новости, 25.11.2024
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Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
17:31 25.11.2024 (обновлено: 17:32 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/proekt-1985635219.html
Свердловские депутаты одобрили проект закона об увеличении бюджета
Свердловские депутаты одобрили проект закона об увеличении бюджета - РИА Новости, 25.11.2024
Свердловские депутаты одобрили проект закона об увеличении бюджета
Проект закона о внесении изменений в региональный бюджет 2024 год рассмотрели члены комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного Собрания... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T17:31
2024-11-25T17:32
свердловская область
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Проект закона о внесении изменений в региональный бюджет 2024 год рассмотрели члены комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного Собрания Свердловской области в понедельник, сообщает пресс-служба регионального правительства. Поправки предусматривают в бюджете текущего года дополнительно 6,8 миллиарда рублей на расходы в социальной сфере. "Мы уже второй раз рассматриваем изменения бюджета в сторону увеличения. В июле это касалось, прежде всего, увеличения заработных плат отдельных категорий бюджетников, установленных указами президента РФ. Сегодня стоит задача закрыть другие важные вопросы, связанные с исполнением бюджета 2024 года. Область получила дополнительный доход в размере 5,1 миллиарда рублей, а также 1,7 миллиарда рублей получено из федерального бюджета. Все дополнительные средства будут направлены на нужды уральцев", – сказал председатель комитета Петр Соколюк, его слова приводит пресс-служба. Проект закона депутатам представил министр финансов Свердловской области Александр Старков. Он доложил, что прогноз по доходам бюджета 2024 года предлагается увеличить до 428,9 миллиарда рублей, а расходы – до 479,2 миллиарда рублей. Дополнительные расходы учитывают наиболее приоритетные направления. Среди основных – выплаты участникам СВО, оказание специализированной медпомощи военнослужащим, строительство и оснащение оборудованием учреждений здравоохранения, обеспечение жильем детей-сирот, предоставление лекарственных препаратов уральцам, страдающим онкологическими заболеваниями и другие социальные нужды.
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свердловская область, россия, александр старков
Свердловская область , Свердловская область, Россия, Александр Старков
Свердловские депутаты одобрили проект закона об увеличении бюджета

Правительство Свердловской области одобрило проект закона об изменении бюджета

© РИА Новости / Алексей КуденкоЕкатеринбург
Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Екатеринбург. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Проект закона о внесении изменений в региональный бюджет 2024 год рассмотрели члены комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного Собрания Свердловской области в понедельник, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Поправки предусматривают в бюджете текущего года дополнительно 6,8 миллиарда рублей на расходы в социальной сфере.
"Мы уже второй раз рассматриваем изменения бюджета в сторону увеличения. В июле это касалось, прежде всего, увеличения заработных плат отдельных категорий бюджетников, установленных указами президента РФ. Сегодня стоит задача закрыть другие важные вопросы, связанные с исполнением бюджета 2024 года. Область получила дополнительный доход в размере 5,1 миллиарда рублей, а также 1,7 миллиарда рублей получено из федерального бюджета. Все дополнительные средства будут направлены на нужды уральцев", – сказал председатель комитета Петр Соколюк, его слова приводит пресс-служба.
Проект закона депутатам представил министр финансов Свердловской области Александр Старков. Он доложил, что прогноз по доходам бюджета 2024 года предлагается увеличить до 428,9 миллиарда рублей, а расходы – до 479,2 миллиарда рублей. Дополнительные расходы учитывают наиболее приоритетные направления. Среди основных – выплаты участникам СВО, оказание специализированной медпомощи военнослужащим, строительство и оснащение оборудованием учреждений здравоохранения, обеспечение жильем детей-сирот, предоставление лекарственных препаратов уральцам, страдающим онкологическими заболеваниями и другие социальные нужды.
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