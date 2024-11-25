Свердловские депутаты одобрили проект закона об увеличении бюджета
Правительство Свердловской области одобрило проект закона об изменении бюджета
Екатеринбург. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Проект закона о внесении изменений в региональный бюджет 2024 год рассмотрели члены комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного Собрания Свердловской области в понедельник, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Поправки предусматривают в бюджете текущего года дополнительно 6,8 миллиарда рублей на расходы в социальной сфере.
"Мы уже второй раз рассматриваем изменения бюджета в сторону увеличения. В июле это касалось, прежде всего, увеличения заработных плат отдельных категорий бюджетников, установленных указами президента РФ. Сегодня стоит задача закрыть другие важные вопросы, связанные с исполнением бюджета 2024 года. Область получила дополнительный доход в размере 5,1 миллиарда рублей, а также 1,7 миллиарда рублей получено из федерального бюджета. Все дополнительные средства будут направлены на нужды уральцев", – сказал председатель комитета Петр Соколюк, его слова приводит пресс-служба.
Проект закона депутатам представил министр финансов Свердловской области Александр Старков. Он доложил, что прогноз по доходам бюджета 2024 года предлагается увеличить до 428,9 миллиарда рублей, а расходы – до 479,2 миллиарда рублей. Дополнительные расходы учитывают наиболее приоритетные направления. Среди основных – выплаты участникам СВО, оказание специализированной медпомощи военнослужащим, строительство и оснащение оборудованием учреждений здравоохранения, обеспечение жильем детей-сирот, предоставление лекарственных препаратов уральцам, страдающим онкологическими заболеваниями и другие социальные нужды.