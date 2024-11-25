https://ria.ru/20241125/proekt-1984986205.html

Проект по поддержке российских ученых и их изобретений запустили в России

Проект по поддержке российских ученых и их изобретений запустили в России - РИА Новости, 25.11.2024

Проект по поддержке российских ученых и их изобретений запустили в России

В России запустился проект по поддержке российских ученых и их изобретений — "Техноброкеры. Наука в деле". РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T10:00

2024-11-25T10:00

2024-11-25T10:00

пресс-релизы

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МОСКВА, 25 ноя – пресс-служба платформы "Техноброкеры. Наука в деле". В России запустился проект по поддержке российских ученых и их изобретений — "Техноброкеры. Наука в деле". Платформа посвящена развитию сотрудничества между российскими учеными и потенциальными бизнес-заказчиками."Техноброкеры. Наука в деле" — это проект по поддержке российских ученых, изобретателей и развитию сотрудничества между учеными и потенциальными бизнес-заказчиками, инвесторами и отраслевыми потребителями отечественных разработок.Миссия проекта — поддержать талантливых ученых и их инновации, создавая возможности для их практического применения. Кроме того, проект ставит перед собой цель рассказать о таком направлении деятельности, как техноброкерство.Техноброкеры — это мост между учеными и бизнесом. Те, кто зачастую даже не являются инвесторами, но могут помочь разработкам российских ученых найти свое место на рынке, донести их ценность, превратив в реальные продукты, инновации и даже новые бизнесы.Ключевым элементом проекта стала онлайн-платформа. На ней ученые могут разместить информацию о своем изобретении, а потенциальные техноброкеры, бизнес-заказчики, инвесторы и отраслевые потребители отечественных разработок — познакомиться с каталогом, связаться с учеными и продолжить диалог о возможности развития и монетизации разработки.Уже сейчас на платформе размещены разработки российских ученых. Например, разработки девушек ученых из "Сколтеха": Ольги Парфеновой — солнечные батареи нового поколения для бытового использования, и Полины Морозовой — калий-ионные аккумуляторы, которые являются альтернативными и безопасными источниками энергии. На платформе также размещено изобретение ученого Сергея Коршунова, кандидата биологических наук, старшего тренера-преподавателя Школы базовой инженерной подготовки Томского политехнического университета — тренажер-экзоскелет Step Forward для детей с ДЦП, который существенно увеличивает двигательную, социальную, а также психологическую адаптацию ребенка.Если вы ученый и у вас есть разработки или вы готовы помогать инновационным разработкам российских исследователей найти свое место на рынке — оставляйте заявку на платформе наукавделе.рф.Проект создан при поддержке министерства науки и высшего образования РФ.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы