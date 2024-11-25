https://ria.ru/20241125/prigovor-1985595852.html

С фигурантов дела о взятках в Минобороны взыскали 1,6 миллиарда рублей

С фигурантов дела о взятках в Минобороны взыскали 1,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 25.11.2024

С фигурантов дела о взятках в Минобороны взыскали 1,6 миллиарда рублей

Никулинский суд Москвы солидарно взыскал более 1,6 миллиарда рублей с экс-руководителя департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрия Куракина,... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T15:07

2024-11-25T15:07

2024-11-25T15:07

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

иркутская область

дмитрий куракин

владислав холодков

игорь краснов

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Никулинский суд Москвы солидарно взыскал более 1,6 миллиарда рублей с экс-руководителя департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрия Куракина, бывших руководителя ФГАУ "Оборонлес" Владислава Холодкова и начальника АО "Мальтинский военный лесхоз" Максима Ана в счет возмещения ущерба по делу о взятках за незаконную рубку леса, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Взыскать солидарно с Куракина, Холодкова и Ана в пользу ФГАУ "Управление лесного хозяйства" министерства обороны в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 1 миллиард 277 миллионов 153 тысячи 44 рубля", - огласил приговор судья. Вдобавок с фигурантов солидарно взыскали в пользу Минобороны РФ 393 миллиона 61 тысячу 918 рублей. Суд сегодня приговорил Куракина к 17 годам колонии строгого режима со штрафом в 369 миллионов рублей. Холодков и Ан получили по 14 лет колонии с аналогичными штрафами. Задержали Куракина, занимавшего в тот момент должность зампреда правительства – министра экологии и природопользования Московской области, в ноябре 2020 года и отправили под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Впоследствии генпрокурор Игорь Краснов заявил, что чиновнику также вменяют злоупотребление должностными полномочиями с ущербом примерно на 3 миллиарда рублей. По словам Краснова, Куракин, будучи руководителем департамента имущественных отношений Минобороны РФ, и иные лица в 2013-2019 годы организовали незаконные рубки леса и продажу полученной древесины по бросовым ценам. Параллельно составлялись фиктивные акты обследований о якобы массовом повреждении и гибели лесных насаждений и необходимости в этой связи проведения сплошной санитарной вырубки леса. По данным "Коммерсанта", в рассматриваемом в суде уголовном деле речь идет о незаконных сплошных вырубках на территории Нижнеудинского и Шелеховского военных лесничеств Иркутской области. Как следует из материалов дела, Куракин, бывшие руководитель ФГАУ "Оборонлес" Владислав Холодков и начальник АО "Мальтинский военный лесхоз" Максим Ан получили взяток на 180 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, московская область (подмосковье), иркутская область, дмитрий куракин, владислав холодков, игорь краснов, министерство обороны рф (минобороны рф), оборонлес