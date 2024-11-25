https://ria.ru/20241125/prigovor-1985595852.html
С фигурантов дела о взятках в Минобороны взыскали 1,6 миллиарда рублей
С фигурантов дела о взятках в Минобороны взыскали 1,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 25.11.2024
С фигурантов дела о взятках в Минобороны взыскали 1,6 миллиарда рублей
Никулинский суд Москвы солидарно взыскал более 1,6 миллиарда рублей с экс-руководителя департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрия Куракина,... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T15:07
2024-11-25T15:07
2024-11-25T15:07
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
иркутская область
дмитрий куракин
владислав холодков
игорь краснов
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Никулинский суд Москвы солидарно взыскал более 1,6 миллиарда рублей с экс-руководителя департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрия Куракина, бывших руководителя ФГАУ "Оборонлес" Владислава Холодкова и начальника АО "Мальтинский военный лесхоз" Максима Ана в счет возмещения ущерба по делу о взятках за незаконную рубку леса, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Взыскать солидарно с Куракина, Холодкова и Ана в пользу ФГАУ "Управление лесного хозяйства" министерства обороны в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 1 миллиард 277 миллионов 153 тысячи 44 рубля", - огласил приговор судья. Вдобавок с фигурантов солидарно взыскали в пользу Минобороны РФ 393 миллиона 61 тысячу 918 рублей. Суд сегодня приговорил Куракина к 17 годам колонии строгого режима со штрафом в 369 миллионов рублей. Холодков и Ан получили по 14 лет колонии с аналогичными штрафами. Задержали Куракина, занимавшего в тот момент должность зампреда правительства – министра экологии и природопользования Московской области, в ноябре 2020 года и отправили под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Впоследствии генпрокурор Игорь Краснов заявил, что чиновнику также вменяют злоупотребление должностными полномочиями с ущербом примерно на 3 миллиарда рублей. По словам Краснова, Куракин, будучи руководителем департамента имущественных отношений Минобороны РФ, и иные лица в 2013-2019 годы организовали незаконные рубки леса и продажу полученной древесины по бросовым ценам. Параллельно составлялись фиктивные акты обследований о якобы массовом повреждении и гибели лесных насаждений и необходимости в этой связи проведения сплошной санитарной вырубки леса. По данным "Коммерсанта", в рассматриваемом в суде уголовном деле речь идет о незаконных сплошных вырубках на территории Нижнеудинского и Шелеховского военных лесничеств Иркутской области. Как следует из материалов дела, Куракин, бывшие руководитель ФГАУ "Оборонлес" Владислав Холодков и начальник АО "Мальтинский военный лесхоз" Максим Ан получили взяток на 180 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, московская область (подмосковье), иркутская область, дмитрий куракин, владислав холодков, игорь краснов, министерство обороны рф (минобороны рф), оборонлес
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Иркутская область, Дмитрий Куракин, Владислав Холодков, Игорь Краснов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Оборонлес
С фигурантов дела о взятках в Минобороны взыскали 1,6 миллиарда рублей
Суд взыскал с Куракина, Холодкова и Ана 1,6 миллиарда рублей в пользу Минобороны
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Никулинский суд Москвы солидарно взыскал более 1,6 миллиарда рублей с экс-руководителя департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрия Куракина, бывших руководителя ФГАУ "Оборонлес" Владислава Холодкова и начальника АО "Мальтинский военный лесхоз" Максима Ана в счет возмещения ущерба по делу о взятках за незаконную рубку леса, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Взыскать солидарно с Куракина, Холодкова и Ана в пользу ФГАУ "Управление лесного хозяйства" министерства обороны в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 1 миллиард 277 миллионов 153 тысячи 44 рубля", - огласил приговор судья.
Вдобавок с фигурантов солидарно взыскали в пользу Минобороны РФ 393 миллиона 61 тысячу 918 рублей.
Суд сегодня приговорил Куракина к 17 годам колонии строгого режима со штрафом в 369 миллионов рублей.
Холодков и Ан получили по 14 лет колонии с аналогичными штрафами.
Задержали Куракина, занимавшего в тот момент должность зампреда правительства – министра экологии и природопользования Московской области
, в ноябре 2020 года и отправили под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Впоследствии генпрокурор Игорь Краснов
заявил, что чиновнику также вменяют злоупотребление должностными полномочиями с ущербом примерно на 3 миллиарда рублей.
По словам Краснова, Куракин, будучи руководителем департамента имущественных отношений Минобороны РФ, и иные лица в 2013-2019 годы организовали незаконные рубки леса и продажу полученной древесины по бросовым ценам. Параллельно составлялись фиктивные акты обследований о якобы массовом повреждении и гибели лесных насаждений и необходимости в этой связи проведения сплошной санитарной вырубки леса.
По данным "Коммерсанта", в рассматриваемом в суде уголовном деле речь идет о незаконных сплошных вырубках на территории Нижнеудинского и Шелеховского военных лесничеств Иркутской области
. Как следует из материалов дела, Куракин, бывшие руководитель ФГАУ "Оборонлес" Владислав Холодков и начальник АО "Мальтинский военный лесхоз" Максим Ан получили взяток на 180 миллионов рублей.