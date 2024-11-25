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Суд вынес приговор экс-главе департамента Минобороны Куракину - РИА Новости, 25.11.2024
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14:04 25.11.2024 (обновлено: 14:05 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/prigovor-1985579394.html
Суд вынес приговор экс-главе департамента Минобороны Куракину
Суд вынес приговор экс-главе департамента Минобороны Куракину - РИА Новости, 25.11.2024
Суд вынес приговор экс-главе департамента Минобороны Куракину
Никулинский суд Москвы приговорил к 17 годам колонии бывшего руководителя департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрия Куракина по делу о взятках... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:04
2024-11-25T14:05
происшествия
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
московская область (подмосковье)
дмитрий куракин
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Никулинский суд Москвы приговорил к 17 годам колонии бывшего руководителя департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрия Куракина по делу о взятках за незаконную рубку леса, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Куракина виновным… назначить ему наказание в виде 17 лет колонии строгого режима", - огласил приговор судья.Также ему назначен штраф в 369 миллионов рублей.Находившийся под домашним арестом Куракин был взят под стражу в зале суда.Согласно картотеке Никулинского райсуда, помимо взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) и злоупотребления полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ) Куракину вменяют незаконное изготовление оружия (часть 1 статьи 223 УК РФ) и незаконное хранение оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ).Задержали Куракина, занимавшего в тот момент должность зампреда правительства – министра экологии и природопользования Московской области, в ноябре 2020 года и отправили под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Впоследствии генпрокурор Игорь Краснов заявил, что чиновнику также вменяют злоупотребление должностными полномочиями с ущербом примерно на 3 миллиарда рублей.По словам Краснова, Куракин, будучи руководителем департамента имущественных отношений Минобороны РФ, и иные лица в 2013-2019 годы организовали незаконные рубки леса и продажу полученной древесины по бросовым ценам. Параллельно составлялись фиктивные акты обследований о якобы массовом повреждении и гибели лесных насаждений и необходимости в этой связи проведения сплошной санитарной вырубки леса.По данным "Коммерсанта", в рассматриваемом в суде уголовном деле речь идет о незаконных сплошных вырубках на территории Нижнеудинского и Шелеховского военных лесничеств Иркутской области. Как следует из материалов дела, Куракин, бывшие руководитель ФГАУ "Оборонлес" Владислав Холодков и начальник АО "Мальтинский военный лесхоз" Максим Ан получили взяток на 180 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
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происшествия, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), московская область (подмосковье), дмитрий куракин
Происшествия, Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Московская область (Подмосковье), Дмитрий Куракин
Суд вынес приговор экс-главе департамента Минобороны Куракину

Экс-главе департамента Минобороны Куракину дали 17 лет колонии по делу о взятках

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Никулинский суд Москвы приговорил к 17 годам колонии бывшего руководителя департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрия Куракина по делу о взятках за незаконную рубку леса, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Куракина виновным… назначить ему наказание в виде 17 лет колонии строгого режима", - огласил приговор судья.
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Также ему назначен штраф в 369 миллионов рублей.
Находившийся под домашним арестом Куракин был взят под стражу в зале суда.
Согласно картотеке Никулинского райсуда, помимо взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) и злоупотребления полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ) Куракину вменяют незаконное изготовление оружия (часть 1 статьи 223 УК РФ) и незаконное хранение оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ).
Задержали Куракина, занимавшего в тот момент должность зампреда правительства – министра экологии и природопользования Московской области, в ноябре 2020 года и отправили под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Впоследствии генпрокурор Игорь Краснов заявил, что чиновнику также вменяют злоупотребление должностными полномочиями с ущербом примерно на 3 миллиарда рублей.
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По словам Краснова, Куракин, будучи руководителем департамента имущественных отношений Минобороны РФ, и иные лица в 2013-2019 годы организовали незаконные рубки леса и продажу полученной древесины по бросовым ценам. Параллельно составлялись фиктивные акты обследований о якобы массовом повреждении и гибели лесных насаждений и необходимости в этой связи проведения сплошной санитарной вырубки леса.
По данным "Коммерсанта", в рассматриваемом в суде уголовном деле речь идет о незаконных сплошных вырубках на территории Нижнеудинского и Шелеховского военных лесничеств Иркутской области. Как следует из материалов дела, Куракин, бывшие руководитель ФГАУ "Оборонлес" Владислав Холодков и начальник АО "Мальтинский военный лесхоз" Максим Ан получили взяток на 180 миллионов рублей.
 
ПроисшествияМоскваМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Московская область (Подмосковье)Дмитрий Куракин
 
 
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