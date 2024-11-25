https://ria.ru/20241125/prigovor-1985579394.html

Суд вынес приговор экс-главе департамента Минобороны Куракину

Суд вынес приговор экс-главе департамента Минобороны Куракину - РИА Новости, 25.11.2024

Суд вынес приговор экс-главе департамента Минобороны Куракину

Никулинский суд Москвы приговорил к 17 годам колонии бывшего руководителя департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрия Куракина по делу о взятках... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T14:04

2024-11-25T14:04

2024-11-25T14:05

происшествия

москва

министерство обороны рф (минобороны рф)

московская область (подмосковье)

дмитрий куракин

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Никулинский суд Москвы приговорил к 17 годам колонии бывшего руководителя департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрия Куракина по делу о взятках за незаконную рубку леса, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Куракина виновным… назначить ему наказание в виде 17 лет колонии строгого режима", - огласил приговор судья.Также ему назначен штраф в 369 миллионов рублей.Находившийся под домашним арестом Куракин был взят под стражу в зале суда.Согласно картотеке Никулинского райсуда, помимо взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) и злоупотребления полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ) Куракину вменяют незаконное изготовление оружия (часть 1 статьи 223 УК РФ) и незаконное хранение оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ).Задержали Куракина, занимавшего в тот момент должность зампреда правительства – министра экологии и природопользования Московской области, в ноябре 2020 года и отправили под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Впоследствии генпрокурор Игорь Краснов заявил, что чиновнику также вменяют злоупотребление должностными полномочиями с ущербом примерно на 3 миллиарда рублей.По словам Краснова, Куракин, будучи руководителем департамента имущественных отношений Минобороны РФ, и иные лица в 2013-2019 годы организовали незаконные рубки леса и продажу полученной древесины по бросовым ценам. Параллельно составлялись фиктивные акты обследований о якобы массовом повреждении и гибели лесных насаждений и необходимости в этой связи проведения сплошной санитарной вырубки леса.По данным "Коммерсанта", в рассматриваемом в суде уголовном деле речь идет о незаконных сплошных вырубках на территории Нижнеудинского и Шелеховского военных лесничеств Иркутской области. Как следует из материалов дела, Куракин, бывшие руководитель ФГАУ "Оборонлес" Владислав Холодков и начальник АО "Мальтинский военный лесхоз" Максим Ан получили взяток на 180 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), московская область (подмосковье), дмитрий куракин