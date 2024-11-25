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Премьер Румынии ушел с поста главы Социал-демократической партии

Премьер Румынии ушел с поста главы Социал-демократической партии - РИА Новости, 25.11.2024

Премьер Румынии ушел с поста главы Социал-демократической партии

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что подал в отставку с поста Социал-демократической партии из-за проигрыша на выборах президента. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T17:26

2024-11-25T17:26

2024-11-25T17:26

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КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что подал в отставку с поста Социал-демократической партии из-за проигрыша на выборах президента. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. К 15.00 мск было подсчитало 99,99% голосов избирателей: первое место занимает независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов. У лидера оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Чолаку занимает третье место, у него 19,15% голосов. "Я вчера подал в отставку (с поста председателя партии - ред.), сегодня утром созвал совет партии, отставка - это односторонний акт, ее не должны принимать. Я буду вместе с коллегами до воскресенья - дня проведения парламентских выборов", - заявил Чолаку на брифинге. Он пояснил, что остается премьером страны до тех пор, пока парламент после выборов не назначит нового главу кабинета министров. Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели - 8 декабря - пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.

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в мире, румыния, сша, нато, политика, марчел чолаку