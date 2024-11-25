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На складе в Москве полностью потушили пожар
На складе в Москве полностью потушили пожар - РИА Новости, 25.11.2024
На складе в Москве полностью потушили пожар
Пожар на складе в промзоне на юге Москвы ликвидирован, причина устанавливается, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T20:39
2024-11-25T20:39
2024-11-25T20:44
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пожар на складе в промзоне на юге Москвы ликвидирован, причина устанавливается, сообщила пресс-служба МЧС РФ.Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости о возгорании на площади 3000 квадратных метров на складе в промзоне на улице Промышленная. Внутри склада хранились бумажная и пластиковая продукция. На место тушения пожара было направлено 2 вертолета Ка-32 Московского авиацентра."Пожар в Москве полностью ликвидирован. Причина устанавливается", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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Крупный пожар на юге Москвы
Площадь пожара на складе на юге Москвы достигла 3 тысяч квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли, сообщили в МЧС. Там добавили, что внутри горящего склада хранятся баллоны с фреоном.
2024-11-25T20:39
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На складе в Москве полностью потушили пожар
На складе в промзоне на юге Москвы полностью ликвидировали пожар