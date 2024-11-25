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Пожар на борту лайнера "Азимута" начали тушить спустя две минуты - РИА Новости, 25.11.2024
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00:25 25.11.2024 (обновлено: 08:25 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/pozhar-1985489172.html
Пожар на борту лайнера "Азимута" начали тушить спустя две минуты
Пожар на борту лайнера "Азимута" начали тушить спустя две минуты - РИА Новости, 25.11.2024
Пожар на борту лайнера "Азимута" начали тушить спустя две минуты
Пожарные аэропорта Антальи приступили к тушению пожара на борту самолета "Азимута" через две минуты после получения сообщения от пилотов, сообщило руководство... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T00:25
2024-11-25T08:25
происшествия
анталья (провинция)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
турция
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СТАМБУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Пожарные аэропорта Антальи приступили к тушению пожара на борту самолета "Азимута" через две минуты после получения сообщения от пилотов, сообщило руководство провинции. "В 21.34 (совпадает с мск - ред.) пилоты лайнера подали сигнал тревоги из-за пожара, начавшегося в двигателе после посадки в аэропорту Антальи. В 21.36 пожарная служба аэропорта быстро приступила к тушению. В 21.43 были безопасно эвакуированы 89 пассажиров и шесть членов экипажа, никаких негативных происшествий не произошло", - сообщило в пресс-релизе руководство провинции Анталья. Власти отметили, что продолжают работу по буксировке самолета с ВПП, поэтому до 3.00 аэропорт не будет принимать рейсы. Пожар начался после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Позже в ведомстве добавили, что состояние пассажиров и экипажа самолета уточняется. Кроме того, сообщается, что, предварительно, аварийно-спасательной команде аэропорта удалось оперативно потушить возгорание воздушного судна.
https://ria.ru/20241125/antalya-1985488693.html
анталья (провинция)
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Горящий самолет авиакомпании "Азимут" в Анталье
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происшествия, анталья (провинция), sukhoi superjet 100 (ssj100), турция
Происшествия, Анталья (провинция), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Турция
Пожар на борту лайнера "Азимута" начали тушить спустя две минуты

Пожарные в Анталье начали тушить SSJ через две минуты после сигнала пилотов

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СТАМБУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Пожарные аэропорта Антальи приступили к тушению пожара на борту самолета "Азимута" через две минуты после получения сообщения от пилотов, сообщило руководство провинции.
"В 21.34 (совпадает с мск - ред.) пилоты лайнера подали сигнал тревоги из-за пожара, начавшегося в двигателе после посадки в аэропорту Антальи. В 21.36 пожарная служба аэропорта быстро приступила к тушению. В 21.43 были безопасно эвакуированы 89 пассажиров и шесть членов экипажа, никаких негативных происшествий не произошло", - сообщило в пресс-релизе руководство провинции Анталья.
Власти отметили, что продолжают работу по буксировке самолета с ВПП, поэтому до 3.00 аэропорт не будет принимать рейсы.
Пожар начался после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Позже в ведомстве добавили, что состояние пассажиров и экипажа самолета уточняется. Кроме того, сообщается, что, предварительно, аварийно-спасательной команде аэропорта удалось оперативно потушить возгорание воздушного судна.
Анталья - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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ПроисшествияАнталья (провинция)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)Турция
 
 
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