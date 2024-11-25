https://ria.ru/20241125/posol-1985545163.html
Посол рассказал, чем обернется отказ от системы "все включено" в Турции
Посол рассказал, чем обернется отказ от системы "все включено" в Турции - РИА Новости, 25.11.2024
Посол рассказал, чем обернется отказ от системы "все включено" в Турции
Отказ от системы "все включено" в турецких отелях может привести к проблемам с оплатой из-за платежных карт у российских туристов, считает посол РФ в Турции... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T11:43
2024-11-25T11:43
2024-11-25T11:43
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АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Отказ от системы "все включено" в турецких отелях может привести к проблемам с оплатой из-за платежных карт у российских туристов, считает посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Система "всё включено" в отелях Турции привела к тому, что туристы почти не выходят из отеля и постоянно едят, что вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала страны, заявил ранее РИА Новости президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу ранее предложил отказаться от этой системы услуг и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице "без алкоголя". "Вижу, что в Турции, да и в России, СМИ продолжают дискуссии вокруг возможной корректировки принципа "все включено". Понятно, что система эта далеко не совершенна, чревата издержками, и даже известными потерями. Но вот чем обернется отказ от нее? Сейчас туристы в основном питаются в отелях, механизмы отлажены и функционируют в целом успешно. Допустим, мы переходим на другую систему... "a la сarte". Однако не потребует ли этот переход весьма значительных затрат? В ресторанах "a la сarte" будут востребованы и более качественная, продвинутая логистика, и высококвалифицированные кадры, прежде всего официанты, и намного более сложный бухгалтерский учет" , - сказал дипломат в интервью турецкому экономическому изданию Ekonomi. По его словам, туристы со своей стороны потребуют существенного сокращения стоимости проживания в отелях, раз за еду надо будет доплачивать. "Не станут ли они "голосовать ногами"? Пойдут ли отельеры на дополнительные расходы? И, кстати, как расплачиваться? Наши платежные карты "Мир" не работают. Альтернативные системы то есть, то нет. В общем, все эти вещи требуют скрупулезных подсчетов", - сказал дипломат.
https://ria.ru/20241118/turtsiya-1984313203.html
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новости - туризм, турция, россия, алексей ерхов
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Россия, Алексей Ерхов
Посол рассказал, чем обернется отказ от системы "все включено" в Турции
Посол Ерхов: отказ от "все включено" в Турции может привести к проблемам
АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Отказ от системы "все включено" в турецких отелях может привести к проблемам с оплатой из-за платежных карт у российских туристов, считает посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
Система "всё включено" в отелях Турции привела к тому, что туристы почти не выходят из отеля и постоянно едят, что вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала страны, заявил ранее РИА Новости президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу ранее предложил отказаться от этой системы услуг и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице "без алкоголя".
"Вижу, что в Турции, да и в России, СМИ продолжают дискуссии вокруг возможной корректировки принципа "все включено". Понятно, что система эта далеко не совершенна, чревата издержками, и даже известными потерями. Но вот чем обернется отказ от нее? Сейчас туристы в основном питаются в отелях, механизмы отлажены и функционируют в целом успешно. Допустим, мы переходим на другую систему... "a la сarte". Однако не потребует ли этот переход весьма значительных затрат? В ресторанах "a la сarte" будут востребованы и более качественная, продвинутая логистика, и высококвалифицированные кадры, прежде всего официанты, и намного более сложный бухгалтерский учет" , - сказал дипломат в интервью турецкому экономическому изданию Ekonomi.
По его словам, туристы со своей стороны потребуют существенного сокращения стоимости проживания в отелях, раз за еду надо будет доплачивать.
"Не станут ли они "голосовать ногами"? Пойдут ли отельеры на дополнительные расходы? И, кстати, как расплачиваться? Наши платежные карты "Мир" не работают. Альтернативные системы то есть, то нет. В общем, все эти вещи требуют скрупулезных подсчетов", - сказал дипломат.