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Сроки ввода блоков АЭС "Аккую" уточняются, заявил посол России - РИА Новости, 25.11.2024
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07:50 25.11.2024 (обновлено: 07:56 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/posol-1985508656.html
Сроки ввода блоков АЭС "Аккую" уточняются, заявил посол России
Сроки ввода блоков АЭС "Аккую" уточняются, заявил посол России - РИА Новости, 25.11.2024
Сроки ввода блоков АЭС "Аккую" уточняются, заявил посол России
Сроки ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков строящейся в Турции АЭС "Аккую" подлежат уточнению, над этим сейчас работают эксперты, заявил посол РФ в... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T07:50
2024-11-25T07:56
турция
россия
аэс "аккую"
siemens
магатэ
алексей ерхов
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АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Сроки ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков строящейся в Турции АЭС "Аккую" подлежат уточнению, над этим сейчас работают эксперты, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. В октябре российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что немецкая Siemens нарушила обязательства по поставке оборудования на энергоблок №1 АЭС "Аккую" в Турции, переговоры с компанией не дали результатов, поэтому альтернатива была закуплена у дружественных стран. Российская и турецкая стороны совместно оценивают, как повлияла на реализацию проекта АЭС "Аккую" ситуация с отказом Siemens поставить оборудование распределительного устройства для станции, сообщил ранее РИА Новости директор по строительству и организации производства "Аккую Нуклеар" Денис Сезёмин. "Возведение таких сложных в инженерном и строительном отношении объектов как АЭС подразумевает тщательное соблюдение огромного числа высокотехнологичных операций в строго определенном порядке, определенном требованиями МАГАТЭ, многочисленными регламентами, инструкциями и нормативными актами. Соблюдению графиков сроков работ и их последовательности в этом деле придается особое значение, потому что они плотно взаимосвязаны. А здесь далеко не все так просто: как уже известно турецкой общественности, из-за антироссийских санкций была, по сути, сорвана поставка на стройплощадку заказанного у немецкой компании Siemens крайне важного для реализации проекта оборудования и, в частности, комплексного распределительного устройства", - сказал дипломат в интервью турецкому экономическому изданию Ekonomi. Дипломат сообщил, что оборудование пришлось "заказывать в другом месте". "Совершенно естественно, что это не может не сказаться на темпах строительства. Именно поэтому сроки ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков подлежат уточнению, над этим сейчас работают эксперты обеих сторон", - уточнил Ерхов.
https://ria.ru/20241023/putin-1979649370.html
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турция, россия, аэс "аккую", siemens, магатэ, алексей ерхов
Турция, Россия, АЭС "Аккую", Siemens, МАГАТЭ, Алексей Ерхов
Сроки ввода блоков АЭС "Аккую" уточняются, заявил посол России

Посол Ерхов: сроки ввода блоков АЭС "Аккую" будут уточняться из-за проблем

© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.Строительство АЭС "Аккую" в Турции
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.
Строительство АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Сроки ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков строящейся в Турции АЭС "Аккую" подлежат уточнению, над этим сейчас работают эксперты, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
В октябре российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что немецкая Siemens нарушила обязательства по поставке оборудования на энергоблок №1 АЭС "Аккую" в Турции, переговоры с компанией не дали результатов, поэтому альтернатива была закуплена у дружественных стран. Российская и турецкая стороны совместно оценивают, как повлияла на реализацию проекта АЭС "Аккую" ситуация с отказом Siemens поставить оборудование распределительного устройства для станции, сообщил ранее РИА Новости директор по строительству и организации производства "Аккую Нуклеар" Денис Сезёмин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Путин рассчитывает, что АЭС "Аккую" начнет энергопередачу в 2025 году
23 октября, 18:26
"Возведение таких сложных в инженерном и строительном отношении объектов как АЭС подразумевает тщательное соблюдение огромного числа высокотехнологичных операций в строго определенном порядке, определенном требованиями МАГАТЭ, многочисленными регламентами, инструкциями и нормативными актами. Соблюдению графиков сроков работ и их последовательности в этом деле придается особое значение, потому что они плотно взаимосвязаны. А здесь далеко не все так просто: как уже известно турецкой общественности, из-за антироссийских санкций была, по сути, сорвана поставка на стройплощадку заказанного у немецкой компании Siemens крайне важного для реализации проекта оборудования и, в частности, комплексного распределительного устройства", - сказал дипломат в интервью турецкому экономическому изданию Ekonomi.
Дипломат сообщил, что оборудование пришлось "заказывать в другом месте".
"Совершенно естественно, что это не может не сказаться на темпах строительства. Именно поэтому сроки ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков подлежат уточнению, над этим сейчас работают эксперты обеих сторон", - уточнил Ерхов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Лавров оценил перспективы участия России в строительстве АЭС "Синоп"
1 ноября, 07:42
 
ТурцияРоссияАЭС "Аккую"SiemensМАГАТЭАлексей Ерхов
 
 
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