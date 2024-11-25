https://ria.ru/20241125/posol-1985492835.html

Посол России оценил перспективы товарооборота с Арменией

Посол России оценил перспективы товарооборота с Арменией - РИА Новости, 25.11.2024

Посол России оценил перспективы товарооборота с Арменией

Россия рассчитывает выйти на рекордный товарооборот в 14-16 миллиардов долларов с Арменией по итогам 2024 года, рассказал посол РФ в Армении Сергей Копыркин. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T01:38

2024-11-25T01:38

2024-11-25T01:39

экономика

армения

россия

сергей копыркин

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия рассчитывает выйти на рекордный товарооборот в 14-16 миллиардов долларов с Арменией по итогам 2024 года, рассказал посол РФ в Армении Сергей Копыркин. "Если говорить о конкретных цифрах, то уже в первом полугодии 2024-го товарооборот между Россией и Арменией превысил отметку в 8,3 миллиарда, перекрыв показатели за весь прошлый год - 7,4 миллиарда долларов. Рассчитываем сохранить набранные темпы и выйти на рекордные 14-16 миллиардов долларов", - сказал посол в интервью "Известиям". Он добавил, что идет работа над запуском в Армении совместных экономических проектов, которые внесут вклад в развитие армянской промышленности, а также создадут новые рабочие места и увеличат налоговые поступления в бюджет.

https://ria.ru/20241116/armeniya-1984153981.html

армения

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экономика, армения, россия, сергей копыркин