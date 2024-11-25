https://ria.ru/20241125/posol-1985492835.html
Посол России оценил перспективы товарооборота с Арменией
Посол России оценил перспективы товарооборота с Арменией - РИА Новости, 25.11.2024
Посол России оценил перспективы товарооборота с Арменией
Россия рассчитывает выйти на рекордный товарооборот в 14-16 миллиардов долларов с Арменией по итогам 2024 года, рассказал посол РФ в Армении Сергей Копыркин. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T01:38
2024-11-25T01:38
2024-11-25T01:39
экономика
армения
россия
сергей копыркин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922273042_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b9c1b26e05f829c7e511926b57043206.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия рассчитывает выйти на рекордный товарооборот в 14-16 миллиардов долларов с Арменией по итогам 2024 года, рассказал посол РФ в Армении Сергей Копыркин. "Если говорить о конкретных цифрах, то уже в первом полугодии 2024-го товарооборот между Россией и Арменией превысил отметку в 8,3 миллиарда, перекрыв показатели за весь прошлый год - 7,4 миллиарда долларов. Рассчитываем сохранить набранные темпы и выйти на рекордные 14-16 миллиардов долларов", - сказал посол в интервью "Известиям". Он добавил, что идет работа над запуском в Армении совместных экономических проектов, которые внесут вклад в развитие армянской промышленности, а также создадут новые рабочие места и увеличат налоговые поступления в бюджет.
https://ria.ru/20241116/armeniya-1984153981.html
армения
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922273042_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1893f410e97f7df205f49336a66f02b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, армения, россия, сергей копыркин
Экономика, Армения, Россия, Сергей Копыркин
Посол России оценил перспективы товарооборота с Арменией
Посол Копыркин: РФ и Армения выйдут на рекордный товарооборот