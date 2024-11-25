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Посол России оценил перспективы товарооборота с Арменией - РИА Новости, 25.11.2024
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01:38 25.11.2024 (обновлено: 01:39 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/posol-1985492835.html
Посол России оценил перспективы товарооборота с Арменией
Посол России оценил перспективы товарооборота с Арменией - РИА Новости, 25.11.2024
Посол России оценил перспективы товарооборота с Арменией
Россия рассчитывает выйти на рекордный товарооборот в 14-16 миллиардов долларов с Арменией по итогам 2024 года, рассказал посол РФ в Армении Сергей Копыркин. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T01:38
2024-11-25T01:39
экономика
армения
россия
сергей копыркин
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия рассчитывает выйти на рекордный товарооборот в 14-16 миллиардов долларов с Арменией по итогам 2024 года, рассказал посол РФ в Армении Сергей Копыркин. "Если говорить о конкретных цифрах, то уже в первом полугодии 2024-го товарооборот между Россией и Арменией превысил отметку в 8,3 миллиарда, перекрыв показатели за весь прошлый год - 7,4 миллиарда долларов. Рассчитываем сохранить набранные темпы и выйти на рекордные 14-16 миллиардов долларов", - сказал посол в интервью "Известиям". Он добавил, что идет работа над запуском в Армении совместных экономических проектов, которые внесут вклад в развитие армянской промышленности, а также создадут новые рабочие места и увеличат налоговые поступления в бюджет.
https://ria.ru/20241116/armeniya-1984153981.html
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экономика, армения, россия, сергей копыркин
Экономика, Армения, Россия, Сергей Копыркин
Посол России оценил перспективы товарооборота с Арменией

Посол Копыркин: РФ и Армения выйдут на рекордный товарооборот

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол России в Республике Армения Сергей Копыркин
Чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Армения Сергей Копыркин - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Армения Сергей Копыркин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия рассчитывает выйти на рекордный товарооборот в 14-16 миллиардов долларов с Арменией по итогам 2024 года, рассказал посол РФ в Армении Сергей Копыркин.
"Если говорить о конкретных цифрах, то уже в первом полугодии 2024-го товарооборот между Россией и Арменией превысил отметку в 8,3 миллиарда, перекрыв показатели за весь прошлый год - 7,4 миллиарда долларов. Рассчитываем сохранить набранные темпы и выйти на рекордные 14-16 миллиардов долларов", - сказал посол в интервью "Известиям".
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Он добавил, что идет работа над запуском в Армении совместных экономических проектов, которые внесут вклад в развитие армянской промышленности, а также создадут новые рабочие места и увеличат налоговые поступления в бюджет.
 
ЭкономикаАрменияРоссияСергей Копыркин
 
 
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