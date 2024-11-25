https://ria.ru/20241125/poslanie-1985499186.html

Сенатор предположила, что может стать темой послания Путина к парламенту

Сенатор предположила, что может стать темой послания Путина к парламенту - РИА Новости, 25.11.2024

Сенатор предположила, что может стать темой послания Путина к парламенту

В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может быть затронута тема образования, учитывая, что с 2025 года Россия отходит от Болонской... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T03:58

2024-11-25T03:58

2024-11-25T03:58

россия

владимир путин

ольга епифанова

совет федерации рф

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может быть затронута тема образования, учитывая, что с 2025 года Россия отходит от Болонской системы, считает сенатор Ольга Епифанова. Глава государства каждый год обращается с посланием к Федеральному Собранию, обозначая приоритеты для страны во внутренней и внешней политике. "Возможно, что-то будет сказано про образование, поскольку с 2025 года Россия отходит от Болонской системы. Вероятно, будут подняты вопросы о среднем уровне образования, об акценте на технологических направлениях в свете новых вызовов", - сказала сенатор РИА Новости. Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что российские дипломы признавались и будут признаваться за рубежом, отказ от Болонской системы никак на это не повлияет. Министр пояснял, что с 2025 года из системы российского высшего образования исчезнет термин "бакалавр". Останется высшее образование и высшее специализированное образование.

https://ria.ru/20240607/obrazovanie-1951210427.html

https://ria.ru/20240619/falkov-1953946653.html

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россия, владимир путин, ольга епифанова, совет федерации рф