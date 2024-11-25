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Сенатор предположила, что может стать темой послания Путина к парламенту
Сенатор предположила, что может стать темой послания Путина к парламенту - РИА Новости, 25.11.2024
Сенатор предположила, что может стать темой послания Путина к парламенту
В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может быть затронута тема образования, учитывая, что с 2025 года Россия отходит от Болонской... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T03:58
2024-11-25T03:58
2024-11-25T03:58
россия
владимир путин
ольга епифанова
совет федерации рф
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может быть затронута тема образования, учитывая, что с 2025 года Россия отходит от Болонской системы, считает сенатор Ольга Епифанова. Глава государства каждый год обращается с посланием к Федеральному Собранию, обозначая приоритеты для страны во внутренней и внешней политике. "Возможно, что-то будет сказано про образование, поскольку с 2025 года Россия отходит от Болонской системы. Вероятно, будут подняты вопросы о среднем уровне образования, об акценте на технологических направлениях в свете новых вызовов", - сказала сенатор РИА Новости. Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что российские дипломы признавались и будут признаваться за рубежом, отказ от Болонской системы никак на это не повлияет. Министр пояснял, что с 2025 года из системы российского высшего образования исчезнет термин "бакалавр". Останется высшее образование и высшее специализированное образование.
https://ria.ru/20240607/obrazovanie-1951210427.html
https://ria.ru/20240619/falkov-1953946653.html
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россия, владимир путин, ольга епифанова, совет федерации рф
Россия, Владимир Путин, Ольга Епифанова, Совет Федерации РФ
Сенатор предположила, что может стать темой послания Путина к парламенту
Сенатор Епифанова: Путин может затронуть образование в послании к парламенту
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может быть затронута тема образования, учитывая, что с 2025 года Россия отходит от Болонской системы, считает сенатор Ольга Епифанова.
Глава государства каждый год обращается с посланием к Федеральному Собранию, обозначая приоритеты для страны во внутренней и внешней политике.
"Возможно, что-то будет сказано про образование, поскольку с 2025 года Россия отходит от Болонской системы. Вероятно, будут подняты вопросы о среднем уровне образования, об акценте на технологических направлениях в свете новых вызовов", - сказала сенатор РИА Новости.
Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
заявил, что российские дипломы признавались и будут признаваться за рубежом, отказ от Болонской системы никак на это не повлияет.
Министр пояснял, что с 2025 года из системы российского высшего образования исчезнет термин "бакалавр". Останется высшее образование и высшее специализированное образование.