https://ria.ru/20241125/poroshenko-1985502943.html

Порошенко предложил НАТО применить урок холодной войны к Украине

Порошенко предложил НАТО применить урок холодной войны к Украине - РИА Новости, 25.11.2024

Порошенко предложил НАТО применить урок холодной войны к Украине

Странам НАТО следует принять Украину в свои ряды, руководствуясь опытом холодной войны, когда, несмотря на возражения Советского Союза, членом... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T05:57

2024-11-25T05:57

2024-11-25T05:57

специальная военная операция на украине

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петр порошенко

дональд трамп

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Странам НАТО следует принять Украину в свои ряды, руководствуясь опытом холодной войны, когда, несмотря на возражения Советского Союза, членом Североатлантического альянса стала ФРГ. С таким заявлением выступил бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью Times of Malta."Мы должны извлечь уроки из этого опыта и повторить его еще раз сейчас", — выразил мнение политик.По его словам, избранному президенту США Дональду Трампу, прежде всего, нужно пригласить Украину в НАТО. Такой шаг, по убеждению Порошенко, станет важным условием для прекращения конфликта и заморозки боевых действий.В пятницу зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что государства НАТО, по сути, в полной мере включились в конфликт на Украине. Если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего, отметил он.

https://ria.ru/20241125/zelenskiy-1985496359.html

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в мире, украина, германия, сша, петр порошенко, дональд трамп, нато, дмитрий медведев