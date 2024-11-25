https://ria.ru/20241125/poroshenko-1985502943.html
Порошенко предложил НАТО применить урок холодной войны к Украине
Порошенко предложил НАТО применить урок холодной войны к Украине - РИА Новости, 25.11.2024
Порошенко предложил НАТО применить урок холодной войны к Украине
Странам НАТО следует принять Украину в свои ряды, руководствуясь опытом холодной войны, когда, несмотря на возражения Советского Союза, членом... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T05:57
2024-11-25T05:57
2024-11-25T05:57
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Странам НАТО следует принять Украину в свои ряды, руководствуясь опытом холодной войны, когда, несмотря на возражения Советского Союза, членом Североатлантического альянса стала ФРГ. С таким заявлением выступил бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью Times of Malta."Мы должны извлечь уроки из этого опыта и повторить его еще раз сейчас", — выразил мнение политик.По его словам, избранному президенту США Дональду Трампу, прежде всего, нужно пригласить Украину в НАТО. Такой шаг, по убеждению Порошенко, станет важным условием для прекращения конфликта и заморозки боевых действий.В пятницу зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что государства НАТО, по сути, в полной мере включились в конфликт на Украине. Если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего, отметил он.
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Порошенко предложил НАТО применить урок холодной войны к Украине
Порошенко предложил НАТО использовать урок холодной войны для Украины