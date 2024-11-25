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Порошенко предложил НАТО применить урок холодной войны к Украине - РИА Новости, 25.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:57 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/poroshenko-1985502943.html
Порошенко предложил НАТО применить урок холодной войны к Украине
Порошенко предложил НАТО применить урок холодной войны к Украине - РИА Новости, 25.11.2024
Порошенко предложил НАТО применить урок холодной войны к Украине
Странам НАТО следует принять Украину в свои ряды, руководствуясь опытом холодной войны, когда, несмотря на возражения Советского Союза, членом... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T05:57
2024-11-25T05:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
сша
петр порошенко
дональд трамп
нато
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Странам НАТО следует принять Украину в свои ряды, руководствуясь опытом холодной войны, когда, несмотря на возражения Советского Союза, членом Североатлантического альянса стала ФРГ. С таким заявлением выступил бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью Times of Malta."Мы должны извлечь уроки из этого опыта и повторить его еще раз сейчас", — выразил мнение политик.По его словам, избранному президенту США Дональду Трампу, прежде всего, нужно пригласить Украину в НАТО. Такой шаг, по убеждению Порошенко, станет важным условием для прекращения конфликта и заморозки боевых действий.В пятницу зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что государства НАТО, по сути, в полной мере включились в конфликт на Украине. Если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего, отметил он.
https://ria.ru/20241125/zelenskiy-1985496359.html
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в мире, украина, германия, сша, петр порошенко, дональд трамп, нато, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, США, Петр Порошенко, Дональд Трамп, НАТО, Дмитрий Медведев
Порошенко предложил НАТО применить урок холодной войны к Украине

Порошенко предложил НАТО использовать урок холодной войны для Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Странам НАТО следует принять Украину в свои ряды, руководствуясь опытом холодной войны, когда, несмотря на возражения Советского Союза, членом Североатлантического альянса стала ФРГ. С таким заявлением выступил бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью Times of Malta.
"Мы должны извлечь уроки из этого опыта и повторить его еще раз сейчас", — выразил мнение политик.
По его словам, избранному президенту США Дональду Трампу, прежде всего, нужно пригласить Украину в НАТО. Такой шаг, по убеждению Порошенко, станет важным условием для прекращения конфликта и заморозки боевых действий.
В пятницу зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что государства НАТО, по сути, в полной мере включились в конфликт на Украине. Если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего, отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
В Раде назвали новую должность Зеленского
02:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияСШАПетр ПорошенкоДональд ТрампНАТОДмитрий Медведев
 
 
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