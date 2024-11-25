https://ria.ru/20241125/poroshenko--1985662194.html
Порошенко заявил о возможности закончить конфликт "одной подписью"
Порошенко заявил о возможности закончить конфликт "одной подписью" - РИА Новости, 25.11.2024
Порошенко заявил о возможности закончить конфликт "одной подписью"
Конфликт на Украине якобы закончится, если ее принять в НАТО, утверждает бывший президент Украины Петр Порошенко, его слова приводит пресс-служба партии... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T20:01
2024-11-25T20:01
2024-11-25T20:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
владимир путин
петр порошенко
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772315826_0:227:2440:1600_1920x0_80_0_0_266c183198156462fea11fb8159d0195.jpg
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине якобы закончится, если ее принять в НАТО, утверждает бывший президент Украины Петр Порошенко, его слова приводит пресс-служба партии "Европейская солидарность".Ранее в понедельник и.о. замгенсека альянса Борис Руге, выступивший на пленарной парламентской ассамблее стран альянса в Канаде, признал, что страны НАТО до сих пор так и не согласовали необходимую единую позицию о приглашении Украины в альянс."Мы можем выиграть <...> с одной лишь подписью. И это подпись под приглашением Украины в НАТО", — заявил он.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против Москвы.Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
https://ria.ru/20241125/zelenskiy-1985656001.html
https://ria.ru/20241125/ukraina-1985636241.html
украина
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772315826_82:0:2359:1708_1920x0_80_0_0_a1b9db540313e3b7f245ff777fd02b46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, москва, владимир путин, петр порошенко, нато, европейская солидарность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Путин, Петр Порошенко, НАТО, Европейская солидарность
Порошенко заявил о возможности закончить конфликт "одной подписью"
Порошенко заявил, что конфликт на Украине закончится, если ее принять в НАТО