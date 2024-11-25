https://ria.ru/20241125/poroshenko--1985662194.html

Порошенко заявил о возможности закончить конфликт "одной подписью"

Порошенко заявил о возможности закончить конфликт "одной подписью" - РИА Новости, 25.11.2024

Порошенко заявил о возможности закончить конфликт "одной подписью"

Конфликт на Украине якобы закончится, если ее принять в НАТО, утверждает бывший президент Украины Петр Порошенко, его слова приводит пресс-служба партии... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T20:01

2024-11-25T20:01

2024-11-25T20:23

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине якобы закончится, если ее принять в НАТО, утверждает бывший президент Украины Петр Порошенко, его слова приводит пресс-служба партии "Европейская солидарность".Ранее в понедельник и.о. замгенсека альянса Борис Руге, выступивший на пленарной парламентской ассамблее стран альянса в Канаде, признал, что страны НАТО до сих пор так и не согласовали необходимую единую позицию о приглашении Украины в альянс."Мы можем выиграть <...> с одной лишь подписью. И это подпись под приглашением Украины в НАТО", — заявил он.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против Москвы.Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.

https://ria.ru/20241125/zelenskiy-1985656001.html

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в мире, украина, россия, москва, владимир путин, петр порошенко, нато, европейская солидарность