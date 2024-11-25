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Порошенко заявил о возможности закончить конфликт "одной подписью" - РИА Новости, 25.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:01 25.11.2024 (обновлено: 20:23 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/poroshenko--1985662194.html
Порошенко заявил о возможности закончить конфликт "одной подписью"
Порошенко заявил о возможности закончить конфликт "одной подписью" - РИА Новости, 25.11.2024
Порошенко заявил о возможности закончить конфликт "одной подписью"
Конфликт на Украине якобы закончится, если ее принять в НАТО, утверждает бывший президент Украины Петр Порошенко, его слова приводит пресс-служба партии... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T20:01
2024-11-25T20:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
владимир путин
петр порошенко
нато
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине якобы закончится, если ее принять в НАТО, утверждает бывший президент Украины Петр Порошенко, его слова приводит пресс-служба партии "Европейская солидарность".Ранее в понедельник и.о. замгенсека альянса Борис Руге, выступивший на пленарной парламентской ассамблее стран альянса в Канаде, признал, что страны НАТО до сих пор так и не согласовали необходимую единую позицию о приглашении Украины в альянс."Мы можем выиграть &lt;...&gt; с одной лишь подписью. И это подпись под приглашением Украины в НАТО", — заявил он.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против Москвы.Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
https://ria.ru/20241125/zelenskiy-1985656001.html
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в мире, украина, россия, москва, владимир путин, петр порошенко, нато, европейская солидарность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Путин, Петр Порошенко, НАТО, Европейская солидарность
Порошенко заявил о возможности закончить конфликт "одной подписью"

Порошенко заявил, что конфликт на Украине закончится, если ее принять в НАТО

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко . Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине якобы закончится, если ее принять в НАТО, утверждает бывший президент Украины Петр Порошенко, его слова приводит пресс-служба партии "Европейская солидарность".
Ранее в понедельник и.о. замгенсека альянса Борис Руге, выступивший на пленарной парламентской ассамблее стран альянса в Канаде, признал, что страны НАТО до сих пор так и не согласовали необходимую единую позицию о приглашении Украины в альянс.
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"Мы можем выиграть <...> с одной лишь подписью. И это подпись под приглашением Украины в НАТО", — заявил он.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против Москвы.
Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваВладимир ПутинПетр ПорошенкоНАТОЕвропейская солидарность
 
 
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