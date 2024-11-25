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"Нет споров". В Польше сделали неожиданное заявление после удара "Орешника" - РИА Новости, 25.11.2024
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04:13 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/polsha-1985499503.html
"Нет споров". В Польше сделали неожиданное заявление после удара "Орешника"
"Нет споров". В Польше сделали неожиданное заявление после удара "Орешника" - РИА Новости, 25.11.2024
"Нет споров". В Польше сделали неожиданное заявление после удара "Орешника"
После того, как США разрешили Украине бить вглубь территории России и ответного удара "Орешником" по военному комплексу в Днепропетровске, население Польши... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T04:13
2024-11-25T04:13
в мире
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. После того, как США разрешили Украине бить вглубь территории России и ответного удара "Орешником" по военному комплексу в Днепропетровске, население Польши задумалось о катастрофических последствиях в случае военного конфликта с Москвой, заявил польский журналист Майк Крупа в интервью YouTube-каналу Redacted."Эта истерия в каком-то смысле является позитивной, поскольку &lt;...&gt; наконец-то идея о том, что война с Россией может быть разрушительной для Польши, дошла до широкого круга польской аудитории", — рассказал журналист.По его словам, ответ России на удары вглубь страны также стал предупреждением для Польши, на территории которой недавно открыли американскую военную базу Aegis, находящуюся в 165 километрах от границы с Россией и представляющую прямую угрозу для Москвы."Изначально она планировалась при администрации Дж. Буша-младшего &lt;...&gt; против Ирана, однако никто в это не верил, поскольку все в Польше понимали, что она будет направлена против России &lt;...&gt; В Польше никого не интересует Иран, потому что у нас нет споров с Ираном", — добавил он.В мае Пентагон сообщал о заключении контракта между минобороны США и американской оборонно-промышленной компанией Northrop Grumman на 49 миллионов долларов на создание интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной для Польши. При этом США регулярно сообщали о том, что развертываемая в Польше система ПРО направлена не против России, а якобы должна служить для защиты от иранских ракет.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящее открытие базы ПРО в Польше, заявил, что это приведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета.Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20241125/narrativ-1985492442.html
https://ria.ru/20241125/zelenskiy-1985496359.html
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в мире, польша, россия, сша, нато, министерство обороны сша, дмитрий песков
В мире, Польша, Россия, США, НАТО, Министерство обороны США, Дмитрий Песков
"Нет споров". В Польше сделали неожиданное заявление после удара "Орешника"

Журналист Крупа: в Польше стали задумываться о последствиях конфликта с РФ

Удар по Днепропетровску
Удар по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Удар по Днепропетровску. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. После того, как США разрешили Украине бить вглубь территории России и ответного удара "Орешником" по военному комплексу в Днепропетровске, население Польши задумалось о катастрофических последствиях в случае военного конфликта с Москвой, заявил польский журналист Майк Крупа в интервью YouTube-каналу Redacted.

"Эта истерия в каком-то смысле является позитивной, поскольку <...> наконец-то идея о том, что война с Россией может быть разрушительной для Польши, дошла до широкого круга польской аудитории", — рассказал журналист.
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По его словам, ответ России на удары вглубь страны также стал предупреждением для Польши, на территории которой недавно открыли американскую военную базу Aegis, находящуюся в 165 километрах от границы с Россией и представляющую прямую угрозу для Москвы.
"Изначально она планировалась при администрации Дж. Буша-младшего <...> против Ирана, однако никто в это не верил, поскольку все в Польше понимали, что она будет направлена против России <...> В Польше никого не интересует Иран, потому что у нас нет споров с Ираном", — добавил он.
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В мае Пентагон сообщал о заключении контракта между минобороны США и американской оборонно-промышленной компанией Northrop Grumman на 49 миллионов долларов на создание интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной для Польши. При этом США регулярно сообщали о том, что развертываемая в Польше система ПРО направлена не против России, а якобы должна служить для защиты от иранских ракет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящее открытие базы ПРО в Польше, заявил, что это приведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета.
Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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