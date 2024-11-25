https://ria.ru/20241125/polsha-1985499503.html

"Нет споров". В Польше сделали неожиданное заявление после удара "Орешника"

"Нет споров". В Польше сделали неожиданное заявление после удара "Орешника" - РИА Новости, 25.11.2024

"Нет споров". В Польше сделали неожиданное заявление после удара "Орешника"

После того, как США разрешили Украине бить вглубь территории России и ответного удара "Орешником" по военному комплексу в Днепропетровске, население Польши... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T04:13

2024-11-25T04:13

2024-11-25T04:13

в мире

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. После того, как США разрешили Украине бить вглубь территории России и ответного удара "Орешником" по военному комплексу в Днепропетровске, население Польши задумалось о катастрофических последствиях в случае военного конфликта с Москвой, заявил польский журналист Майк Крупа в интервью YouTube-каналу Redacted."Эта истерия в каком-то смысле является позитивной, поскольку <...> наконец-то идея о том, что война с Россией может быть разрушительной для Польши, дошла до широкого круга польской аудитории", — рассказал журналист.По его словам, ответ России на удары вглубь страны также стал предупреждением для Польши, на территории которой недавно открыли американскую военную базу Aegis, находящуюся в 165 километрах от границы с Россией и представляющую прямую угрозу для Москвы."Изначально она планировалась при администрации Дж. Буша-младшего <...> против Ирана, однако никто в это не верил, поскольку все в Польше понимали, что она будет направлена против России <...> В Польше никого не интересует Иран, потому что у нас нет споров с Ираном", — добавил он.В мае Пентагон сообщал о заключении контракта между минобороны США и американской оборонно-промышленной компанией Northrop Grumman на 49 миллионов долларов на создание интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной для Польши. При этом США регулярно сообщали о том, что развертываемая в Польше система ПРО направлена не против России, а якобы должна служить для защиты от иранских ракет.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящее открытие базы ПРО в Польше, заявил, что это приведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета.Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20241125/narrativ-1985492442.html

https://ria.ru/20241125/zelenskiy-1985496359.html

https://ria.ru/20241124/kiev-1985464985.html

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в мире, польша, россия, сша, нато, министерство обороны сша, дмитрий песков