"Нет споров". В Польше сделали неожиданное заявление после удара "Орешника"
Журналист Крупа: в Польше стали задумываться о последствиях конфликта с РФ
Удар по Днепропетровску
Удар по Днепропетровску. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. После того, как США разрешили Украине бить вглубь территории России и ответного удара "Орешником" по военному комплексу в Днепропетровске, население Польши задумалось о катастрофических последствиях в случае военного конфликта с Москвой, заявил польский журналист Майк Крупа в интервью YouTube-каналу Redacted.
"Эта истерия в каком-то смысле является позитивной, поскольку <...> наконец-то идея о том, что война с Россией может быть разрушительной для Польши, дошла до широкого круга польской аудитории", — рассказал журналист.
"Эта истерия в каком-то смысле является позитивной, поскольку <...> наконец-то идея о том, что война с Россией может быть разрушительной для Польши, дошла до широкого круга польской аудитории", — рассказал журналист.
По его словам, ответ России на удары вглубь страны также стал предупреждением для Польши, на территории которой недавно открыли американскую военную базу Aegis, находящуюся в 165 километрах от границы с Россией и представляющую прямую угрозу для Москвы.
"Изначально она планировалась при администрации Дж. Буша-младшего <...> против Ирана, однако никто в это не верил, поскольку все в Польше понимали, что она будет направлена против России <...> В Польше никого не интересует Иран, потому что у нас нет споров с Ираном", — добавил он.
В мае Пентагон сообщал о заключении контракта между минобороны США и американской оборонно-промышленной компанией Northrop Grumman на 49 миллионов долларов на создание интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной для Польши. При этом США регулярно сообщали о том, что развертываемая в Польше система ПРО направлена не против России, а якобы должна служить для защиты от иранских ракет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящее открытие базы ПРО в Польше, заявил, что это приведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета.