https://ria.ru/20241125/poezd-1985569807.html

В Иркутской области поезд сошел с рельсов

В Иркутской области поезд сошел с рельсов - РИА Новости, 25.11.2024

В Иркутской области поезд сошел с рельсов

Железнодорожные пути повреждены при сходе подвижного состава на станции Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутской области, сообщает... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T13:19

2024-11-25T13:19

2024-11-25T13:27

происшествия

тайшет

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 25 ноя - РИА Новости. Железнодорожные пути повреждены при сходе подвижного состава на станции Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутской области, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. "На обводном пути станции Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход задней тележки второй секции локомотива. В результате происшествия повреждено около 30 метров железнодорожного пути", - говорится в сообщении. По предварительным данным, причиной схода стало нарушение машинистом локомотива правил технической эксплуатации железнодорожного транспорта. Прокуратура и СК на транспорте проводят проверку. Отмечается, что пострадавших нет, движение поездов осуществляется без задержек.

https://ria.ru/20240402/poezd-1937234893.html

тайшет

иркутская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тайшет, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)