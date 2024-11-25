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В Иркутской области поезд сошел с рельсов - РИА Новости, 25.11.2024
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13:19 25.11.2024 (обновлено: 13:27 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/poezd-1985569807.html
В Иркутской области поезд сошел с рельсов
В Иркутской области поезд сошел с рельсов - РИА Новости, 25.11.2024
В Иркутской области поезд сошел с рельсов
Железнодорожные пути повреждены при сходе подвижного состава на станции Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутской области, сообщает... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T13:19
2024-11-25T13:27
происшествия
тайшет
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 25 ноя - РИА Новости. Железнодорожные пути повреждены при сходе подвижного состава на станции Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутской области, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. "На обводном пути станции Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход задней тележки второй секции локомотива. В результате происшествия повреждено около 30 метров железнодорожного пути", - говорится в сообщении. По предварительным данным, причиной схода стало нарушение машинистом локомотива правил технической эксплуатации железнодорожного транспорта. Прокуратура и СК на транспорте проводят проверку. Отмечается, что пострадавших нет, движение поездов осуществляется без задержек.
https://ria.ru/20240402/poezd-1937234893.html
тайшет
иркутская область
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происшествия, тайшет, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тайшет, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Иркутской области поезд сошел с рельсов

На станции Тайшет в Иркутской области при сходе поезда повредило 30 м ж/д пути

© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура/TelegramСход поезда на обводном пути станции Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги
Сход поезда на обводном пути станции Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура/Telegram
Сход поезда на обводном пути станции Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги
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ИРКУТСК, 25 ноя - РИА Новости. Железнодорожные пути повреждены при сходе подвижного состава на станции Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутской области, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
"На обводном пути станции Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход задней тележки второй секции локомотива. В результате происшествия повреждено около 30 метров железнодорожного пути", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной схода стало нарушение машинистом локомотива правил технической эксплуатации железнодорожного транспорта. Прокуратура и СК на транспорте проводят проверку.
Отмечается, что пострадавших нет, движение поездов осуществляется без задержек.
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ПроисшествияТайшетИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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