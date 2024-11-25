https://ria.ru/20241125/plennyy-1985503936.html

ВСУ бросили группу раненых мобилизованных в ДНР

ВСУ бросили группу раненых мобилизованных в ДНР - РИА Новости, 25.11.2024

ВСУ бросили группу раненых мобилизованных в ДНР

ВСУ бросили группу мобилизованных, получивших ранения в ходе боя в районе Галицыновки Донецкой Народной Республики, рассказал РИА Новости военнопленный... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T06:03

2024-11-25T06:03

2024-11-25T06:03

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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. ВСУ бросили группу мобилизованных, получивших ранения в ходе боя в районе Галицыновки Донецкой Народной Республики, рассказал РИА Новости военнопленный Александр Залесский. Залесский родился в 1986 году, он из Житомирской области, мобилизован 24 февраля 2023 года. Служил в 119-й бригаде 166-го батальона ВСУ. Его группу 28 августа высадили в селе Галицыновка в ДНР. Во время высадки завязался бой, в ходе которого двое из восьми погибли, шестеро получили ранения. "Наложили турникеты друг другу, по рации вышли на старшего, который нам указал ближайшую точку эвакуации, куда мы добрались на следующий день, с утра. И оттуда уже эвакуации у нас никакой не было, никто за нами и близко не собирался ехать… С других позиций два человека подтянулись, тоже раненые. В общем своих не дождались и приняли единогласное решение, единодушное - сдаться в плен", - сказал собеседник агентств.

https://ria.ru/20241125/selidovo-1985499325.html

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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины