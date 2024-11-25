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ВСУ бросили группу раненых мобилизованных в ДНР - РИА Новости, 25.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:03 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/plennyy-1985503936.html
ВСУ бросили группу раненых мобилизованных в ДНР
ВСУ бросили группу раненых мобилизованных в ДНР - РИА Новости, 25.11.2024
ВСУ бросили группу раненых мобилизованных в ДНР
ВСУ бросили группу мобилизованных, получивших ранения в ходе боя в районе Галицыновки Донецкой Народной Республики, рассказал РИА Новости военнопленный... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T06:03
2024-11-25T06:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. ВСУ бросили группу мобилизованных, получивших ранения в ходе боя в районе Галицыновки Донецкой Народной Республики, рассказал РИА Новости военнопленный Александр Залесский. Залесский родился в 1986 году, он из Житомирской области, мобилизован 24 февраля 2023 года. Служил в 119-й бригаде 166-го батальона ВСУ. Его группу 28 августа высадили в селе Галицыновка в ДНР. Во время высадки завязался бой, в ходе которого двое из восьми погибли, шестеро получили ранения. "Наложили турникеты друг другу, по рации вышли на старшего, который нам указал ближайшую точку эвакуации, куда мы добрались на следующий день, с утра. И оттуда уже эвакуации у нас никакой не было, никто за нами и близко не собирался ехать… С других позиций два человека подтянулись, тоже раненые. В общем своих не дождались и приняли единогласное решение, единодушное - сдаться в плен", - сказал собеседник агентств.
https://ria.ru/20241125/selidovo-1985499325.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ бросили группу раненых мобилизованных в ДНР

Пленный Залесский: ВСУ бросили группу раненых мобилизованных под Галицыновкой

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. ВСУ бросили группу мобилизованных, получивших ранения в ходе боя в районе Галицыновки Донецкой Народной Республики, рассказал РИА Новости военнопленный Александр Залесский.
Залесский родился в 1986 году, он из Житомирской области, мобилизован 24 февраля 2023 года. Служил в 119-й бригаде 166-го батальона ВСУ.
Его группу 28 августа высадили в селе Галицыновка в ДНР. Во время высадки завязался бой, в ходе которого двое из восьми погибли, шестеро получили ранения.
"Наложили турникеты друг другу, по рации вышли на старшего, который нам указал ближайшую точку эвакуации, куда мы добрались на следующий день, с утра. И оттуда уже эвакуации у нас никакой не было, никто за нами и близко не собирался ехать… С других позиций два человека подтянулись, тоже раненые. В общем своих не дождались и приняли единогласное решение, единодушное - сдаться в плен", - сказал собеседник агентств.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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