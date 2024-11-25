https://ria.ru/20241125/plen-1985498797.html

Украинский солдат рассказал, как попал в плен через неделю после учебки

Украинский солдат рассказал, как попал в плен через неделю после учебки - РИА Новости, 25.11.2024

Украинский солдат рассказал, как попал в плен через неделю после учебки

Украинский военнослужащий Денис Волошин рассказал РИА Новости, что попал в плен через неделю после прохождения курса молодого бойца. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T03:45

2024-11-25T03:45

2024-11-25T03:45

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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинский военнослужащий Денис Волошин рассказал РИА Новости, что попал в плен через неделю после прохождения курса молодого бойца. Волошин родился в 1990 году. Его мобилизовали 16 августа в Кривом роге. В плен попал на кураховском направлении. "Семнадцатого августа меня привезли в учебку… 21 сентября меня забрали с учебки, в плен попал 28... вечером приехал командир роты, познакомиться с нами. Познакомился и говорит: "Надо, чтобы завтра три человека выехали на позицию". Но он не говорил, что это будет ноль", - рассказал собеседник агентства. С его слов, из учебной части забрали 9 человек, один сбежал в Новопавловке.

https://ria.ru/20241125/zelenskiy-1985496359.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины