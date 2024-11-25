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Украинский солдат рассказал, как попал в плен через неделю после учебки - РИА Новости, 25.11.2024
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03:45 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/plen-1985498797.html
Украинский солдат рассказал, как попал в плен через неделю после учебки
Украинский солдат рассказал, как попал в плен через неделю после учебки - РИА Новости, 25.11.2024
Украинский солдат рассказал, как попал в плен через неделю после учебки
Украинский военнослужащий Денис Волошин рассказал РИА Новости, что попал в плен через неделю после прохождения курса молодого бойца. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T03:45
2024-11-25T03:45
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинский военнослужащий Денис Волошин рассказал РИА Новости, что попал в плен через неделю после прохождения курса молодого бойца. Волошин родился в 1990 году. Его мобилизовали 16 августа в Кривом роге. В плен попал на кураховском направлении. "Семнадцатого августа меня привезли в учебку… 21 сентября меня забрали с учебки, в плен попал 28... вечером приехал командир роты, познакомиться с нами. Познакомился и говорит: "Надо, чтобы завтра три человека выехали на позицию". Но он не говорил, что это будет ноль", - рассказал собеседник агентства. С его слов, из учебной части забрали 9 человек, один сбежал в Новопавловке.
https://ria.ru/20241125/zelenskiy-1985496359.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинский солдат рассказал, как попал в плен через неделю после учебки

Украинский солдат Волошин попал в плен под Курахово через неделю после учебки

© РИА НовостиПленные украинские военные
Пленные украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости
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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинский военнослужащий Денис Волошин рассказал РИА Новости, что попал в плен через неделю после прохождения курса молодого бойца.
Волошин родился в 1990 году. Его мобилизовали 16 августа в Кривом роге. В плен попал на кураховском направлении.
"Семнадцатого августа меня привезли в учебку… 21 сентября меня забрали с учебки, в плен попал 28... вечером приехал командир роты, познакомиться с нами. Познакомился и говорит: "Надо, чтобы завтра три человека выехали на позицию". Но он не говорил, что это будет ноль", - рассказал собеседник агентства.
С его слов, из учебной части забрали 9 человек, один сбежал в Новопавловке.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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