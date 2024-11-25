https://ria.ru/20241125/plen-1985498797.html
Украинский солдат рассказал, как попал в плен через неделю после учебки
Украинский солдат рассказал, как попал в плен через неделю после учебки - РИА Новости, 25.11.2024
Украинский солдат рассказал, как попал в плен через неделю после учебки
Украинский военнослужащий Денис Волошин рассказал РИА Новости, что попал в плен через неделю после прохождения курса молодого бойца. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T03:45
2024-11-25T03:45
2024-11-25T03:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966094443_55:0:1280:689_1920x0_80_0_0_c39d4b5f941c21b68f3a42e975837339.jpg
ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинский военнослужащий Денис Волошин рассказал РИА Новости, что попал в плен через неделю после прохождения курса молодого бойца. Волошин родился в 1990 году. Его мобилизовали 16 августа в Кривом роге. В плен попал на кураховском направлении. "Семнадцатого августа меня привезли в учебку… 21 сентября меня забрали с учебки, в плен попал 28... вечером приехал командир роты, познакомиться с нами. Познакомился и говорит: "Надо, чтобы завтра три человека выехали на позицию". Но он не говорил, что это будет ноль", - рассказал собеседник агентства. С его слов, из учебной части забрали 9 человек, один сбежал в Новопавловке.
https://ria.ru/20241125/zelenskiy-1985496359.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966094443_210:0:1129:689_1920x0_80_0_0_c01a73008f3ca07134e871c11c825baf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинский солдат рассказал, как попал в плен через неделю после учебки
Украинский солдат Волошин попал в плен под Курахово через неделю после учебки
ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинский военнослужащий Денис Волошин рассказал РИА Новости, что попал в плен через неделю после прохождения курса молодого бойца.
Волошин родился в 1990 году. Его мобилизовали 16 августа в Кривом роге
. В плен попал на кураховском направлении.
"Семнадцатого августа меня привезли в учебку… 21 сентября меня забрали с учебки, в плен попал 28... вечером приехал командир роты, познакомиться с нами. Познакомился и говорит: "Надо, чтобы завтра три человека выехали на позицию". Но он не говорил, что это будет ноль", - рассказал собеседник агентства.
С его слов, из учебной части забрали 9 человек, один сбежал в Новопавловке.