https://ria.ru/20241125/petitsiya-1985611006.html

Британцы потребовали новых парламентских выборов

Британцы потребовали новых парламентских выборов - РИА Новости, 25.11.2024

Британцы потребовали новых парламентских выборов

Петиция за проведение новых парламентских выборов в Великобритании из-за неудовлетворенности политикой правительства лейбористов набрала более двух миллионов... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T16:12

2024-11-25T16:12

2024-11-25T16:16

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илон маск

лиз трасс

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Петиция за проведение новых парламентских выборов в Великобритании из-за неудовлетворенности политикой правительства лейбористов набрала более двух миллионов подписей, следует из данных официального сайта британского парламента. По состоянию на 15.00 мск петицию подписали уже более 2 миллионов британцев. Петицию на сайте парламента разместил владелец паба Майкл Вествуд, в ней он пожаловался, что лейбористы во главе с премьером Киром Стармером нарушили обещания, данные перед предыдущими выборами. Как пишет издание Daily Mail, число сторонников петиции увеличивается более чем на 100 тысяч человек в час с тех пор, как американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в воскресенье выразил поддержку кампании, написав в соцести X, что британцы "сыты по горло тираническим полицейским государством". Исследование организации YouGov от 25 октября показало, что, согласно общественному мнению, действующий премьер-министр Великобритании от Лейбористской партии Кир Стармер справляется со своей работой на посту главы правительства хуже всех своих предшественников с 2007 года, уступая только консерватору Лиз Трасс. Последние парламентские выборы в Британии состоялись 4 июля, лейбористы получили на них 412 мандатов, закрепив за собой абсолютное большинство в парламенте и сместив правящих ранее консерваторов. На следующий день лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьером Великобритании.

https://ria.ru/20241116/britaniya-1984155942.html

https://ria.ru/20241104/brexit-1981833393.html

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в мире, великобритания, кир стармер, илон маск, лиз трасс