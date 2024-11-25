Британцы потребовали новых парламентских выборов
Два миллиона британцев подписались за проведение новых парламентских выборов
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкВестминстерский дворец - здание на берегу Темзы, где проходят заседания Британского парламента
Вестминстерский дворец - здание на берегу Темзы, где проходят заседания Британского парламента. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Петиция за проведение новых парламентских выборов в Великобритании из-за неудовлетворенности политикой правительства лейбористов набрала более двух миллионов подписей, следует из данных официального сайта британского парламента.
По состоянию на 15.00 мск петицию подписали уже более 2 миллионов британцев. Петицию на сайте парламента разместил владелец паба Майкл Вествуд, в ней он пожаловался, что лейбористы во главе с премьером Киром Стармером нарушили обещания, данные перед предыдущими выборами.
Как пишет издание Daily Mail, число сторонников петиции увеличивается более чем на 100 тысяч человек в час с тех пор, как американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в воскресенье выразил поддержку кампании, написав в соцести X, что британцы "сыты по горло тираническим полицейским государством".
Исследование организации YouGov от 25 октября показало, что, согласно общественному мнению, действующий премьер-министр Великобритании от Лейбористской партии Кир Стармер справляется со своей работой на посту главы правительства хуже всех своих предшественников с 2007 года, уступая только консерватору Лиз Трасс.
Последние парламентские выборы в Британии состоялись 4 июля, лейбористы получили на них 412 мандатов, закрепив за собой абсолютное большинство в парламенте и сместив правящих ранее консерваторов. На следующий день лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьером Великобритании.
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