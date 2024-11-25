https://ria.ru/20241125/peskov-1985549729.html

Песков обвинил действующую администрацию в США в эскалации на Украине

Песков обвинил действующую администрацию в США в эскалации на Украине - РИА Новости, 25.11.2024

Песков обвинил действующую администрацию в США в эскалации на Украине

Круг сторонников выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа говорит о мире на Украине, действующая же администрация Джо Байдена продолжает эскалацию РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T11:57

2024-11-25T11:57

2024-11-25T12:09

в мире

сша

украина

россия

дональд трамп

nbc

джо байден

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Круг сторонников выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа говорит о мире на Украине, действующая же администрация Джо Байдена продолжает эскалацию конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее будущий советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолц заявил, что команда Трампа планирует работать с администрацией Байдена над возможностью мирного соглашения между РФ и Украиной."Да, это заявление удалось увидеть. Действительно, из круга сторонников Трампа и тех, кто был номинирован на будущие должности в будущей администрации, слово "мир" или "мирный план" звучит, из уст представителей действующей администрации такие слова не звучат. И пока продолжаются такие провокационные, эскалирующие действия. Вот - это та реальность, с которой мы сталкиваемся", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления Уолца.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241124/tramp-1985462863.html

https://ria.ru/20241121/putin-1985084184.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, nbc, джо байден, дмитрий песков