https://ria.ru/20241125/peskov-1985549729.html
Песков обвинил действующую администрацию в США в эскалации на Украине
Песков обвинил действующую администрацию в США в эскалации на Украине - РИА Новости, 25.11.2024
Песков обвинил действующую администрацию в США в эскалации на Украине
Круг сторонников выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа говорит о мире на Украине, действующая же администрация Джо Байдена продолжает эскалацию РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T11:57
2024-11-25T11:57
2024-11-25T12:09
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
nbc
джо байден
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Круг сторонников выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа говорит о мире на Украине, действующая же администрация Джо Байдена продолжает эскалацию конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее будущий советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолц заявил, что команда Трампа планирует работать с администрацией Байдена над возможностью мирного соглашения между РФ и Украиной."Да, это заявление удалось увидеть. Действительно, из круга сторонников Трампа и тех, кто был номинирован на будущие должности в будущей администрации, слово "мир" или "мирный план" звучит, из уст представителей действующей администрации такие слова не звучат. И пока продолжаются такие провокационные, эскалирующие действия. Вот - это та реальность, с которой мы сталкиваемся", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления Уолца.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241124/tramp-1985462863.html
https://ria.ru/20241121/putin-1985084184.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_2ee26fce8abfa3d4461b2bb8c6428367.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, nbc, джо байден, дмитрий песков
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, NBC, Джо Байден, Дмитрий Песков
Песков обвинил действующую администрацию в США в эскалации на Украине
Песков: действующая администрация в США продолжает эскалацию конфликта
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Круг сторонников выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа говорит о мире на Украине, действующая же администрация Джо Байдена продолжает эскалацию конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее будущий советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолц заявил, что команда Трампа планирует работать с администрацией Байдена над возможностью мирного соглашения между РФ и Украиной.
"Да, это заявление удалось увидеть. Действительно, из круга сторонников Трампа и тех, кто был номинирован на будущие должности в будущей администрации, слово "мир" или "мирный план" звучит, из уст представителей действующей администрации такие слова не звучат. И пока продолжаются такие провокационные, эскалирующие действия. Вот - это та реальность, с которой мы сталкиваемся", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления Уолца.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC
, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис
выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.