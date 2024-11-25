https://ria.ru/20241125/peskov-1985549571.html

Песков рассказал о работе над возвращением россиян с Украины

Песков рассказал о работе над возвращением россиян с Украины - РИА Новости, 25.11.2024

Песков рассказал о работе над возвращением россиян с Украины

Россия делает все возможное для возвращения россиян с Украины, такие переговоры продолжаются по определенным каналам, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T11:56

2024-11-25T11:56

2024-11-25T12:03

украина

россия

курская область

владимир путин

дмитрий песков

вооруженные силы украины

татьяна москалькова

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия делает все возможное для возвращения россиян с Украины, такие переговоры продолжаются по определенным каналам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В прошлую пятницу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о возвращении в РФ с Украины 46 жителей Курской области, которые в августе были вывезены украинскими вооружёнными формированиями после нападения на регион. В субботу курян привезли в Курск."Подобные договоренности являются результатом очень сложных переговоров. Эти сложные переговоры были проведены, они по определенным каналам продолжаются, делается все возможное для того, чтобы все наши граждане вернулись на родину", - рассказал Песков, отвечая на вопрос, как восприняли эту новость в Кремле и можно ли было ускорить процесс возврата.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241124/kurskaya-1985447128.html

https://ria.ru/20241123/vozvraschenie-1985350231.html

украина

россия

курская область

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украина, россия, курская область, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, татьяна москалькова