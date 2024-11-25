https://ria.ru/20241125/parlament-1985556222.html

Грузинский парламент принял полномочия депутатов нового созыва

Грузинский парламент принял полномочия депутатов нового созыва - РИА Новости, 25.11.2024

Грузинский парламент принял полномочия депутатов нового созыва

Парламент Грузии большинством голосов принял полномочия депутатов 11-го созыва, правительство ушло в отставку, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T12:31

2024-11-25T12:31

2024-11-25T12:31

в мире

ираклий кобахидзе

парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 25 ноя - РИА Новости. Парламент Грузии большинством голосов принял полномочия депутатов 11-го созыва, правительство ушло в отставку, передает корреспондент РИА Новости. Согласно конституции республики, правительство должно сложить полномочия сразу после начала работы парламента нового созыва. Победившая на выборах 26 октября правящая партия "Грузинская мечта" представила на пост кандидата в премьеры нынешнего главу правительства Ираклия Кобахидзе. В свою очередь он представил обновленный состав правительства с тремя новыми кандидатами на пост глав МИД, минюста и министерства окружающей среды.

https://ria.ru/20241125/gruziya-1985514524.html

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в мире, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024