https://ria.ru/20241125/parlament-1985556222.html
Грузинский парламент принял полномочия депутатов нового созыва
Грузинский парламент принял полномочия депутатов нового созыва - РИА Новости, 25.11.2024
Грузинский парламент принял полномочия депутатов нового созыва
Парламент Грузии большинством голосов принял полномочия депутатов 11-го созыва, правительство ушло в отставку, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T12:31
2024-11-25T12:31
2024-11-25T12:31
в мире
ираклий кобахидзе
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 25 ноя - РИА Новости. Парламент Грузии большинством голосов принял полномочия депутатов 11-го созыва, правительство ушло в отставку, передает корреспондент РИА Новости. Согласно конституции республики, правительство должно сложить полномочия сразу после начала работы парламента нового созыва. Победившая на выборах 26 октября правящая партия "Грузинская мечта" представила на пост кандидата в премьеры нынешнего главу правительства Ираклия Кобахидзе. В свою очередь он представил обновленный состав правительства с тремя новыми кандидатами на пост глав МИД, минюста и министерства окружающей среды.
https://ria.ru/20241125/gruziya-1985514524.html
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в мире, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Грузинский парламент принял полномочия депутатов нового созыва
Грузинский парламент принял полномочия депутатов 11-го созыва