https://ria.ru/20241125/park-1985670771.html

В сельском поселении на Кубани по нацпроекту обновили парк с воркаут-зоной

В сельском поселении на Кубани по нацпроекту обновили парк с воркаут-зоной - РИА Новости, 25.11.2024

В сельском поселении на Кубани по нацпроекту обновили парк с воркаут-зоной

Парк с воркаут-зоной и площадкой для массовых видов спорта благоустроили в Куйбышевском сельском поселении Староминского района Краснодарского края по... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T21:18

2024-11-25T21:18

2024-11-25T21:18

краснодарский край

краснодарский край

староминский район

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КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Парк с воркаут-зоной и площадкой для массовых видов спорта благоустроили в Куйбышевском сельском поселении Староминского района Краснодарского края по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. "На общественной территории площадью более 9 тысяч квадратных метров провели масштабные работы. Учтены пожелания жителей – вокруг сельского Дома культуры обустроили комфортное многофункциональное пространство. Там выложили декоративной плиткой пешеходные дорожки, поставили скамейки. Также обустроили площадки для проведения культурно-массовых мероприятий. Для детей создали несколько оборудованных игровых зон с безопасным покрытием. У любителей активного отдыха появилась универсальная площадка для игры в волейбол, баскетбол и футбол. Для силовых тренировок обустроили воркаут-зоны", – передает слова Шапошника пресс-служба администрации Кубани. По данным властей, на территории парка также высадили молодые деревья. В пресс-службе добавили, что парк благоустроили в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости власти региона, работы проводились в том числе и за счет краевого бюджета.

https://ria.ru/20241122/kuban-1985190637.html

краснодарский край

староминский район

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краснодарский край, староминский район