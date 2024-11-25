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В сельском поселении на Кубани по нацпроекту обновили парк с воркаут-зоной - РИА Новости, 25.11.2024
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Краснодарский край
 
21:18 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/park-1985670771.html
В сельском поселении на Кубани по нацпроекту обновили парк с воркаут-зоной
В сельском поселении на Кубани по нацпроекту обновили парк с воркаут-зоной - РИА Новости, 25.11.2024
В сельском поселении на Кубани по нацпроекту обновили парк с воркаут-зоной
Парк с воркаут-зоной и площадкой для массовых видов спорта благоустроили в Куйбышевском сельском поселении Староминского района Краснодарского края по... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T21:18
2024-11-25T21:18
краснодарский край
краснодарский край
староминский район
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КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Парк с воркаут-зоной и площадкой для массовых видов спорта благоустроили в Куйбышевском сельском поселении Староминского района Краснодарского края по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. "На общественной территории площадью более 9 тысяч квадратных метров провели масштабные работы. Учтены пожелания жителей – вокруг сельского Дома культуры обустроили комфортное многофункциональное пространство. Там выложили декоративной плиткой пешеходные дорожки, поставили скамейки. Также обустроили площадки для проведения культурно-массовых мероприятий. Для детей создали несколько оборудованных игровых зон с безопасным покрытием. У любителей активного отдыха появилась универсальная площадка для игры в волейбол, баскетбол и футбол. Для силовых тренировок обустроили воркаут-зоны", – передает слова Шапошника пресс-служба администрации Кубани. По данным властей, на территории парка также высадили молодые деревья. В пресс-службе добавили, что парк благоустроили в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости власти региона, работы проводились в том числе и за счет краевого бюджета.
https://ria.ru/20241122/kuban-1985190637.html
краснодарский край
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краснодарский край, староминский район
Краснодарский край, Краснодарский край, Староминский район

В сельском поселении на Кубани по нацпроекту обновили парк с воркаут-зоной

© Фото : Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского краяВрио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник
Врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото : Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края
Врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Парк с воркаут-зоной и площадкой для массовых видов спорта благоустроили в Куйбышевском сельском поселении Староминского района Краснодарского края по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.
"На общественной территории площадью более 9 тысяч квадратных метров провели масштабные работы. Учтены пожелания жителей – вокруг сельского Дома культуры обустроили комфортное многофункциональное пространство. Там выложили декоративной плиткой пешеходные дорожки, поставили скамейки. Также обустроили площадки для проведения культурно-массовых мероприятий. Для детей создали несколько оборудованных игровых зон с безопасным покрытием. У любителей активного отдыха появилась универсальная площадка для игры в волейбол, баскетбол и футбол. Для силовых тренировок обустроили воркаут-зоны", – передает слова Шапошника пресс-служба администрации Кубани.
По данным властей, на территории парка также высадили молодые деревья.
В пресс-службе добавили, что парк благоустроили в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости власти региона, работы проводились в том числе и за счет краевого бюджета.
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Краснодарский крайКраснодарский крайСтароминский район
 
 
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