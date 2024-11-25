https://ria.ru/20241125/park-1985580964.html

В Парке Горького открыли кафе для белок

В Парке Горького открыли кафе для белок - РИА Новости, 25.11.2024

В Парке Горького открыли кафе для белок

Беличье кафе открыли в Парке Горького в Москве, конструкция новых кормушек позволяет орешкам не отсыреть и затрудняет доступ птицам, сообщается в... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T14:11

2024-11-25T14:11

2024-11-25T14:11

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Беличье кафе открыли в Парке Горького в Москве, конструкция новых кормушек позволяет орешкам не отсыреть и затрудняет доступ птицам, сообщается в Telegram-канале парка. "В Парке Горького открылись кафе для белок. Мы долго мастерили эти кормушки - благодаря их конструкции орешки засыпаются в короб и не отсыревают, а узкая щель снизу затрудняет доступ голубям и воронам. В кафе самообслуживание: белочкам нравится добывать орешки по одному", - говорится в сообщении. В пресс-службе отмечается, что также было разработано и оформлено меню, сбалансированные блюда для белок должны состоять из сырых орехов, неочищенных семечек, несладких сухофруктов.

https://ria.ru/20241111/moskva-1983084744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, парк культуры имени горького