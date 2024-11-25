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В Парке Горького открыли кафе для белок - РИА Новости, 25.11.2024
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14:11 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/park-1985580964.html
В Парке Горького открыли кафе для белок
В Парке Горького открыли кафе для белок - РИА Новости, 25.11.2024
В Парке Горького открыли кафе для белок
Беличье кафе открыли в Парке Горького в Москве, конструкция новых кормушек позволяет орешкам не отсыреть и затрудняет доступ птицам, сообщается в... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:11
2024-11-25T14:11
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Беличье кафе открыли в Парке Горького в Москве, конструкция новых кормушек позволяет орешкам не отсыреть и затрудняет доступ птицам, сообщается в Telegram-канале парка. "В Парке Горького открылись кафе для белок. Мы долго мастерили эти кормушки - благодаря их конструкции орешки засыпаются в короб и не отсыревают, а узкая щель снизу затрудняет доступ голубям и воронам. В кафе самообслуживание: белочкам нравится добывать орешки по одному", - говорится в сообщении. В пресс-службе отмечается, что также было разработано и оформлено меню, сбалансированные блюда для белок должны состоять из сырых орехов, неочищенных семечек, несладких сухофруктов.
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общество, москва, парк культуры имени горького
Хорошие новости, Общество, Москва, Парк культуры имени Горького
В Парке Горького открыли кафе для белок

В Парке Горького открыли беличье кафе с новыми кормушками и специальным меню

© Фото : Парк Горького/TelegramКафе для белок в Парке Горького, Москва
Кафе для белок в Парке Горького, Москва - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото : Парк Горького/Telegram
Кафе для белок в Парке Горького, Москва
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Беличье кафе открыли в Парке Горького в Москве, конструкция новых кормушек позволяет орешкам не отсыреть и затрудняет доступ птицам, сообщается в Telegram-канале парка.
«
"В Парке Горького открылись кафе для белок. Мы долго мастерили эти кормушки - благодаря их конструкции орешки засыпаются в короб и не отсыревают, а узкая щель снизу затрудняет доступ голубям и воронам. В кафе самообслуживание: белочкам нравится добывать орешки по одному", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечается, что также было разработано и оформлено меню, сбалансированные блюда для белок должны состоять из сырых орехов, неочищенных семечек, несладких сухофруктов.
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Хорошие новостиОбществоМоскваПарк культуры имени Горького
 
 
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