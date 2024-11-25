Россия осудила ноту ОЗХО о применении слезоточивого газа в зоне СВО
Делегат Лысогорский назвал ноту ОЗХО о слезоточивом газе театром абсурда
© AP Photo / Peter DejongЗдание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
© AP Photo / Peter Dejong
Здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 25 ноя - РИА Новости. Нота Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) о якобы применении в зоне СВО слезоточивого газа больше похожа на театр абсурда, заявил глава российской делегации на конференции в ОЗХО, замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский.
ОЗХО ранее заявила, что отчет о визите ее технической миссии на Украину якобы подтвердил обнаружение токсичного вещества CS, слезоточивого газа. Как утверждалось, эксперты техмиссии исследовали корпус гранаты и два образца почвы. После тщательного анализа две назначенные ОЗХО лаборатории подтвердили, что собранные образцы содержали следы слезоточивого газа.
"РФ осуществляет проверку этой информации и министерство иностранных дел России сообщит организации о результатах проверки в установленном порядке через постоянное представительство России в КЗХО. Я могу сказать свои личные наблюдения по этому вопросу. Я внимательно изучил указанную ноту. Она больше похожа на театр абсурда", - сказал Лысогорский в ходе конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) в Гааге.
По его словам, обобщая и анализируя то, как Киев применяет химическое оружие в отношении регулярных вооруженных сил РФ и мирного населения, можно сказать, что Украина применяет его в случае отражения атаки по массовому скоплению личного состава с целью посеять панику и предотвратить нарушение положения конвенции.
Глава российской делегации также заявил, что особую озабоченность вызывают поступающие с мест сведения о масштабных провокациях, которые готовит Украина, с применением токсичных химикатов.
"Однако США и их союзники, вопреки фактам, упорно пытаются обвинить именно Российскую Федерацию в нарушении положения конвенции", - добавил он.
В Гааге 25-29 ноября проходит 29-я конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).