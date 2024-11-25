https://ria.ru/20241125/ozkho-1985654540.html

Россия осудила ноту ОЗХО о применении слезоточивого газа в зоне СВО

Россия осудила ноту ОЗХО о применении слезоточивого газа в зоне СВО - РИА Новости, 25.11.2024

Россия осудила ноту ОЗХО о применении слезоточивого газа в зоне СВО

Нота Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) о якобы применении в зоне СВО слезоточивого газа больше похожа на театр абсурда, заявил глава российской... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T19:06

2024-11-25T19:06

2024-11-25T19:53

в мире

россия

украина

киев

кирилл лысогорский

организация по запрещению химического оружия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

гаага

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ГААГА, 25 ноя - РИА Новости. Нота Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) о якобы применении в зоне СВО слезоточивого газа больше похожа на театр абсурда, заявил глава российской делегации на конференции в ОЗХО, замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский.ОЗХО ранее заявила, что отчет о визите ее технической миссии на Украину якобы подтвердил обнаружение токсичного вещества CS, слезоточивого газа. Как утверждалось, эксперты техмиссии исследовали корпус гранаты и два образца почвы. После тщательного анализа две назначенные ОЗХО лаборатории подтвердили, что собранные образцы содержали следы слезоточивого газа."РФ осуществляет проверку этой информации и министерство иностранных дел России сообщит организации о результатах проверки в установленном порядке через постоянное представительство России в КЗХО. Я могу сказать свои личные наблюдения по этому вопросу. Я внимательно изучил указанную ноту. Она больше похожа на театр абсурда", - сказал Лысогорский в ходе конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) в Гааге.По его словам, обобщая и анализируя то, как Киев применяет химическое оружие в отношении регулярных вооруженных сил РФ и мирного населения, можно сказать, что Украина применяет его в случае отражения атаки по массовому скоплению личного состава с целью посеять панику и предотвратить нарушение положения конвенции.Глава российской делегации также заявил, что особую озабоченность вызывают поступающие с мест сведения о масштабных провокациях, которые готовит Украина, с применением токсичных химикатов."Однако США и их союзники, вопреки фактам, упорно пытаются обвинить именно Российскую Федерацию в нарушении положения конвенции", - добавил он.В Гааге 25-29 ноября проходит 29-я конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

https://ria.ru/20241119/ozkho-1984680985.html

https://ria.ru/20241105/khimoruzhie-1982053122.html

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в мире, россия, украина, киев, кирилл лысогорский, организация по запрещению химического оружия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), гаага