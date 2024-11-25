https://ria.ru/20241125/ozkho-1985648138.html

Россия передала ОЗХО ноты об использовании Киевом токсичных химикатов

Россия передала ОЗХО ноты об использовании Киевом токсичных химикатов - РИА Новости, 25.11.2024

Россия передала ОЗХО ноты об использовании Киевом токсичных химикатов

Киев продолжает системно применять токсичные химикаты и химические средства борьбы с беспорядками (ХСББ) против вооруженных сил РФ и мирного населения в зоне... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T18:32

2024-11-25T18:32

2024-11-25T18:54

в мире

россия

киев

организация по запрещению химического оружия

кирилл лысогорский

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

оон

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ГААГА, 25 ноя - РИА Новости. Киев продолжает системно применять токсичные химикаты и химические средства борьбы с беспорядками (ХСББ) против вооруженных сил РФ и мирного населения в зоне СВО, заявил глава российской делегации на конференции в Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский.По его словам, соответствующие подтверждения передаются в технический секретарь ОЗХО для распространения среди государств-участников Конвенции по запрещению химоружия, а также в Совет безопасности ООН и Генеральную ассамблею ООН."Таких нот передано уже более тридцати и недавно переданы две ноты, буквально в октябре и в ноябре, подтверждающие применение украинскими вооруженными силами запрещенных химических веществ", - добавил глава делегации.

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в мире, россия, киев, организация по запрещению химического оружия, кирилл лысогорский, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), оон