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Россия передала ОЗХО ноты об использовании Киевом токсичных химикатов - РИА Новости, 25.11.2024
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18:32 25.11.2024 (обновлено: 18:54 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/ozkho-1985648138.html
Россия передала ОЗХО ноты об использовании Киевом токсичных химикатов
Россия передала ОЗХО ноты об использовании Киевом токсичных химикатов - РИА Новости, 25.11.2024
Россия передала ОЗХО ноты об использовании Киевом токсичных химикатов
Киев продолжает системно применять токсичные химикаты и химические средства борьбы с беспорядками (ХСББ) против вооруженных сил РФ и мирного населения в зоне... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T18:32
2024-11-25T18:54
в мире
россия
киев
организация по запрещению химического оружия
кирилл лысогорский
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
оон
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ГААГА, 25 ноя - РИА Новости. Киев продолжает системно применять токсичные химикаты и химические средства борьбы с беспорядками (ХСББ) против вооруженных сил РФ и мирного населения в зоне СВО, заявил глава российской делегации на конференции в Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский.По его словам, соответствующие подтверждения передаются в технический секретарь ОЗХО для распространения среди государств-участников Конвенции по запрещению химоружия, а также в Совет безопасности ООН и Генеральную ассамблею ООН."Таких нот передано уже более тридцати и недавно переданы две ноты, буквально в октябре и в ноябре, подтверждающие применение украинскими вооруженными силами запрещенных химических веществ", - добавил глава делегации.
https://ria.ru/20241119/ozkho-1984680985.html
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в мире, россия, киев, организация по запрещению химического оружия, кирилл лысогорский, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), оон
В мире, Россия, Киев, Организация по запрещению химического оружия, Кирилл Лысогорский, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), ООН
Россия передала ОЗХО ноты об использовании Киевом токсичных химикатов

Россия передала ОЗХО более 30 нот об использовании Киевом токсичных химикатов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 25 ноя - РИА Новости. Киев продолжает системно применять токсичные химикаты и химические средства борьбы с беспорядками (ХСББ) против вооруженных сил РФ и мирного населения в зоне СВО, заявил глава российской делегации на конференции в Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский.
По его словам, соответствующие подтверждения передаются в технический секретарь ОЗХО для распространения среди государств-участников Конвенции по запрещению химоружия, а также в Совет безопасности ООН и Генеральную ассамблею ООН.
"Таких нот передано уже более тридцати и недавно переданы две ноты, буквально в октябре и в ноябре, подтверждающие применение украинскими вооруженными силами запрещенных химических веществ", - добавил глава делегации.
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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В миреРоссияКиевОрганизация по запрещению химического оружияКирилл ЛысогорскийМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ООН
 
 
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