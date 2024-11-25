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В России собираются продавать алкоголь под торговой маркой "Орешник" - РИА Новости, 25.11.2024
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20:31 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/oreshnik-1985663015.html
В России собираются продавать алкоголь под торговой маркой "Орешник"
В России собираются продавать алкоголь под торговой маркой "Орешник" - РИА Новости, 25.11.2024
В России собираются продавать алкоголь под торговой маркой "Орешник"
Товарный знак "Орешник" хотят зарегистрировать в России и продавать под этим названием алкогольную продукцию, соответствующая заявка на регистрацию знака подана РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T20:31
2024-11-25T20:31
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
экономика
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Товарный знак "Орешник" хотят зарегистрировать в России и продавать под этим названием алкогольную продукцию, соответствующая заявка на регистрацию знака подана в Роспатент, выяснило РИА Новости. Согласно данным электронной базы, заявка подана 22 ноября. В перечне товаров и услуг написано, что под таким названием планируется выпускать алкогольную продукцию: вино, виски, водка, ликеры и другие напитки. В качестве заявителя в документе указан Максим Гончарук. В минувший четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило в минувшую пятницу Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241016/shaman-1978329890.html
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россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", экономика
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник", Экономика
В России собираются продавать алкоголь под торговой маркой "Орешник"

В Роспатент подали заявку на регистрацию товарного знака "Орешник"

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкАлкогольная продукция
Алкогольная продукция - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Товарный знак "Орешник" хотят зарегистрировать в России и продавать под этим названием алкогольную продукцию, соответствующая заявка на регистрацию знака подана в Роспатент, выяснило РИА Новости.
Согласно данным электронной базы, заявка подана 22 ноября. В перечне товаров и услуг написано, что под таким названием планируется выпускать алкогольную продукцию: вино, виски, водка, ликеры и другие напитки.
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В качестве заявителя в документе указан Максим Гончарук.
В минувший четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило в минувшую пятницу Минобороны РФ.
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РоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Ракета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"Экономика
 
 
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