https://ria.ru/20241125/oreshnik-1985663015.html

В России собираются продавать алкоголь под торговой маркой "Орешник"

В России собираются продавать алкоголь под торговой маркой "Орешник" - РИА Новости, 25.11.2024

В России собираются продавать алкоголь под торговой маркой "Орешник"

Товарный знак "Орешник" хотят зарегистрировать в России и продавать под этим названием алкогольную продукцию, соответствующая заявка на регистрацию знака подана РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T20:31

2024-11-25T20:31

2024-11-25T20:31

россия

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

ракета "орешник"

первый запуск ракеты "орешник"

экономика

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Товарный знак "Орешник" хотят зарегистрировать в России и продавать под этим названием алкогольную продукцию, соответствующая заявка на регистрацию знака подана в Роспатент, выяснило РИА Новости. Согласно данным электронной базы, заявка подана 22 ноября. В перечне товаров и услуг написано, что под таким названием планируется выпускать алкогольную продукцию: вино, виски, водка, ликеры и другие напитки. В качестве заявителя в документе указан Максим Гончарук. В минувший четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило в минувшую пятницу Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241016/shaman-1978329890.html

https://ria.ru/20241016/zayavka-1978348375.html

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россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", экономика