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Россия уведомила США об испытательном пуске ракеты "Орешник" - РИА Новости, 25.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/oreshnik-1985600705.html
Россия уведомила США об испытательном пуске ракеты "Орешник"
Россия уведомила США об испытательном пуске ракеты "Орешник" - РИА Новости, 25.11.2024
Россия уведомила США об испытательном пуске ракеты "Орешник"
Меморандум между Россией и США о понимании об уведомлениях о пусках ракет от 1998 года продолжает действовать, именно в рамках этого документа Россия уведомила... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T15:18
2024-11-25T15:18
специальная военная операция на украине
россия
сша
сергей рябков
первый запуск ракеты "орешник"
ракета "орешник"
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Меморандум между Россией и США о понимании об уведомлениях о пусках ракет от 1998 года продолжает действовать, именно в рамках этого документа Россия уведомила США об испытательном боевом пуске ракеты "Орешник", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Да, именно в рамках этого понимания было осуществлено направление уведомления о предстоящем на тот момент испытательном боевом пуске ракеты "Орешник", - сказал Рябков.
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html
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россия, сша, сергей рябков, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник"
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Сергей Рябков, Первый запуск ракеты "Орешник", Ракета "Орешник"
Россия уведомила США об испытательном пуске ракеты "Орешник"

Рябков: Россия уведомила США об испытательном пуске ракеты "Орешник"

Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Кадр видео удара по Днепропетровску. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Меморандум между Россией и США о понимании об уведомлениях о пусках ракет от 1998 года продолжает действовать, именно в рамках этого документа Россия уведомила США об испытательном боевом пуске ракеты "Орешник", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Да, именно в рамках этого понимания было осуществлено направление уведомления о предстоящем на тот момент испытательном боевом пуске ракеты "Орешник", - сказал Рябков.
Применение новейшей ракеты Орешник - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Удар "Орешником"
22 ноября, 09:54
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАСергей РябковПервый запуск ракеты "Орешник"Ракета "Орешник"
 
 
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