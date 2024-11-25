https://ria.ru/20241125/oreshnik-1985600705.html
Россия уведомила США об испытательном пуске ракеты "Орешник"
Россия уведомила США об испытательном пуске ракеты "Орешник" - РИА Новости, 25.11.2024
Россия уведомила США об испытательном пуске ракеты "Орешник"
Меморандум между Россией и США о понимании об уведомлениях о пусках ракет от 1998 года продолжает действовать, именно в рамках этого документа Россия уведомила... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T15:18
2024-11-25T15:18
2024-11-25T15:18
специальная военная операция на украине
россия
сша
сергей рябков
первый запуск ракеты "орешник"
ракета "орешник"
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Меморандум между Россией и США о понимании об уведомлениях о пусках ракет от 1998 года продолжает действовать, именно в рамках этого документа Россия уведомила США об испытательном боевом пуске ракеты "Орешник", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Да, именно в рамках этого понимания было осуществлено направление уведомления о предстоящем на тот момент испытательном боевом пуске ракеты "Орешник", - сказал Рябков.
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Сергей Рябков, Первый запуск ракеты "Орешник", Ракета "Орешник"
Россия уведомила США об испытательном пуске ракеты "Орешник"
Рябков: Россия уведомила США об испытательном пуске ракеты "Орешник"