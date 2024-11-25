https://ria.ru/20241125/oreshnik-1985600705.html

Россия уведомила США об испытательном пуске ракеты "Орешник"

Россия уведомила США об испытательном пуске ракеты "Орешник" - РИА Новости, 25.11.2024

Россия уведомила США об испытательном пуске ракеты "Орешник"

Меморандум между Россией и США о понимании об уведомлениях о пусках ракет от 1998 года продолжает действовать, именно в рамках этого документа Россия уведомила... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T15:18

2024-11-25T15:18

2024-11-25T15:18

специальная военная операция на украине

россия

сша

сергей рябков

первый запуск ракеты "орешник"

ракета "орешник"

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Меморандум между Россией и США о понимании об уведомлениях о пусках ракет от 1998 года продолжает действовать, именно в рамках этого документа Россия уведомила США об испытательном боевом пуске ракеты "Орешник", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Да, именно в рамках этого понимания было осуществлено направление уведомления о предстоящем на тот момент испытательном боевом пуске ракеты "Орешник", - сказал Рябков.

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html

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россия, сша, сергей рябков, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник"