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В Алжире прокомментировали испытания ракеты "Орешник" - РИА Новости, 25.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:41 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/oreshnik-1985575162.html
В Алжире прокомментировали испытания ракеты "Орешник"
В Алжире прокомментировали испытания ракеты "Орешник" - РИА Новости, 25.11.2024
В Алжире прокомментировали испытания ракеты "Орешник"
Испытание баллистической ракеты средней дальности "Орешник" является чётким посланием для стран Европы, которые считают, что могут угрожать России, рассказал... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T13:41
2024-11-25T13:41
специальная военная операция на украине
россия
европа
москва
владимир путин
первый запуск ракеты "орешник"
в мире
ракета "орешник"
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Испытание баллистической ракеты средней дальности "Орешник" является чётким посланием для стран Европы, которые считают, что могут угрожать России, рассказал РИА Новости алжирский военный эксперт, главный редактор оборонного портала "MENA Defense" Акрам Хариф. "С точки зрения его средней дальности, это оружие доказывает, что Россия способна поразить любую цель в Европе менее чем за 15 минут, при этом средства ПВО не смогут среагировать, либо у них (стран Европы – ред.) не будет достаточно времени... Это четкий сигнал тем европейским странам, которые считают, что могут бороться с Россией и угрожать ей", - сказал Хариф. По мнению собеседника агентства, испытанием "Орешника" в боевых условиях Москва продемонстрировала свои военно-технические способности, в первую очередь в области неядерного вооружения. Он полагает, что эта демонстрация, "чтобы доказать, что у Москвы есть множество козырей, которые она может разыграть, прежде чем дойдет до ядерной эскалации". В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html
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россия, европа, москва, владимир путин, первый запуск ракеты "орешник", в мире, ракета "орешник"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Европа, Москва, Владимир Путин, Первый запуск ракеты "Орешник", В мире, Ракета "Орешник"
В Алжире прокомментировали испытания ракеты "Орешник"

Военный аналитик Хариф назвал испытание "Орешника" четким сигналом для Европы

Кадр видео удара "Орешником" по Днепропетровску
Кадр видео удара Орешником по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Кадр видео удара "Орешником" по Днепропетровску
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Испытание баллистической ракеты средней дальности "Орешник" является чётким посланием для стран Европы, которые считают, что могут угрожать России, рассказал РИА Новости алжирский военный эксперт, главный редактор оборонного портала "MENA Defense" Акрам Хариф.
"С точки зрения его средней дальности, это оружие доказывает, что Россия способна поразить любую цель в Европе менее чем за 15 минут, при этом средства ПВО не смогут среагировать, либо у них (стран Европы – ред.) не будет достаточно времени... Это четкий сигнал тем европейским странам, которые считают, что могут бороться с Россией и угрожать ей", - сказал Хариф.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
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23 ноября, 08:00
По мнению собеседника агентства, испытанием "Орешника" в боевых условиях Москва продемонстрировала свои военно-технические способности, в первую очередь в области неядерного вооружения. Он полагает, что эта демонстрация, "чтобы доказать, что у Москвы есть множество козырей, которые она может разыграть, прежде чем дойдет до ядерной эскалации".
В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕвропаМоскваВладимир ПутинПервый запуск ракеты "Орешник"В миреРакета "Орешник"
 
 
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