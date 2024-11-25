https://ria.ru/20241125/oreshnik-1985569666.html

В Марокко назвали "Орешник" посланием странам НАТО

В Марокко назвали "Орешник" посланием странам НАТО - РИА Новости, 25.11.2024

В Марокко назвали "Орешник" посланием странам НАТО

Залп баллистической ракеты средней дальности "Орешник" является посланием Москвы не только Украине, но и странам НАТО, на территории которых размещены ударные... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T13:23

2024-11-25T13:23

2024-11-25T13:26

россия

украина

владимир путин

нато

марокко

ракета "орешник"

в мире

первый запуск ракеты "орешник"

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Залп баллистической ракеты средней дальности "Орешник" является посланием Москвы не только Украине, но и странам НАТО, на территории которых размещены ударные системы блока, таким как Румыния и Польша, считает марокканский военный эксперт и член специализирующегося на оборонных и военных новостях Марокко форума "FARMAROC", Абдельхамид Харифи. "Конечно, это российское послание, и адресовано оно не только Украине. Оно также направлено Румынии, Польше и странам, на территории которых расположены западные ракетные базы, в рамках подготовки России к ответу на любое действие западных стран на украинском театре военных действий", - сказал Харифи РИА Новости. Собеседник агентства подчеркнул, что применение "Орешника" стало своего рода напоминанием как Украине, так и соседним государствам, входящим в блок НАТО, о военном потенциале России, в том числе и ядерном. "Поэтому было необходимо российским властям отправки такого рода завуалированного сообщения посредством очень точного ракетного удара", - добавил Харифи. В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241125/polsha-1985499503.html

https://ria.ru/20241125/oreshnik-1985506518.html

россия

украина

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россия, украина, владимир путин, нато, марокко, ракета "орешник", в мире, первый запуск ракеты "орешник"