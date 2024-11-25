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Основатель самой известной в США ЧВК выступил с призывом из-за "Орешника" - РИА Новости, 25.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:04 25.11.2024 (обновлено: 16:43 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/oreshnik-1985537475.html
Основатель самой известной в США ЧВК выступил с призывом из-за "Орешника"
Основатель самой известной в США ЧВК выступил с призывом из-за "Орешника" - РИА Новости, 25.11.2024
Основатель самой известной в США ЧВК выступил с призывом из-за "Орешника"
Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс призвал президента США Джо Байдена не провоцировать Россию после удара "Орешника" по... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T11:04
2024-11-25T16:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
blackwater
владимир путин
украина
сша
джо байден
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс призвал президента США Джо Байдена не провоцировать Россию после удара "Орешника" по Украине. Его слова приводит издание Newsweek. "Дело в том, что русские запустили баллистическую ракету, &lt;...&gt; которую невозможно сбить, и даже в неядерной [комплектации] кинетическая сила огромна &lt;...&gt; — это было напоминание со стороны русских. Мы можем ударить вас ядерным оружием куда угодно, и, возможно, именно это и произойдет в будущем. Так что это не та игра, в которую нужно продолжать играть", — сказал он.Кроме того, Принс назвал решение Байдена разрешить Украине бить вглубь территории России ракетами ATACMS крайне безответственным, так как тот собирается сложить свои полномочия в январе. Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику".
https://ria.ru/20241125/bouz-1985512787.html
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в мире, россия, blackwater, владимир путин, украина, сша, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Blackwater, Владимир Путин, Украина, США, Джо Байден
Основатель самой известной в США ЧВК выступил с призывом из-за "Орешника"

Основатель Blackwater призвал Байдена не провоцировать РФ после удара "Орешника"

© AP Photo / Alex BrandonОснователь американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс
Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс призвал президента США Джо Байдена не провоцировать Россию после удара "Орешника" по Украине. Его слова приводит издание Newsweek.

"Дело в том, что русские запустили баллистическую ракету, <...> которую невозможно сбить, и даже в неядерной [комплектации] кинетическая сила огромна <...> — это было напоминание со стороны русских. Мы можем ударить вас ядерным оружием куда угодно, и, возможно, именно это и произойдет в будущем. Так что это не та игра, в которую нужно продолжать играть", — сказал он.
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Кроме того, Принс назвал решение Байдена разрешить Украине бить вглубь территории России ракетами ATACMS крайне безответственным, так как тот собирается сложить свои полномочия в январе.

Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.
В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияBlackwaterВладимир ПутинУкраинаСШАДжо Байден
 
 
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