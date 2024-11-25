https://ria.ru/20241125/oreshnik-1985537475.html

Основатель самой известной в США ЧВК выступил с призывом из-за "Орешника"

Основатель самой известной в США ЧВК выступил с призывом из-за "Орешника" - РИА Новости, 25.11.2024

Основатель самой известной в США ЧВК выступил с призывом из-за "Орешника"

Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс призвал президента США Джо Байдена не провоцировать Россию после удара "Орешника" по... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T11:04

2024-11-25T11:04

2024-11-25T16:43

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс призвал президента США Джо Байдена не провоцировать Россию после удара "Орешника" по Украине. Его слова приводит издание Newsweek. "Дело в том, что русские запустили баллистическую ракету, <...> которую невозможно сбить, и даже в неядерной [комплектации] кинетическая сила огромна <...> — это было напоминание со стороны русских. Мы можем ударить вас ядерным оружием куда угодно, и, возможно, именно это и произойдет в будущем. Так что это не та игра, в которую нужно продолжать играть", — сказал он.Кроме того, Принс назвал решение Байдена разрешить Украине бить вглубь территории России ракетами ATACMS крайне безответственным, так как тот собирается сложить свои полномочия в январе. Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику".

https://ria.ru/20241125/bouz-1985512787.html

https://ria.ru/20241125/ukraina-1985519088.html

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в мире, россия, blackwater, владимир путин, украина, сша, джо байден