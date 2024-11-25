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Кулеба рассказал о шокирующем впечатлении украинцев от удара "Орешником"
Кулеба рассказал о шокирующем впечатлении украинцев от удара "Орешником" - РИА Новости, 25.11.2024
Кулеба рассказал о шокирующем впечатлении украинцев от удара "Орешником"
Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN рассказал, что украинцы беспокоятся из-за удара новой российской ракетной системы "Орешник" по военному... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T07:10
2024-11-25T07:10
2024-11-25T07:52
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
ракета "орешник"
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN рассказал, что украинцы беспокоятся из-за удара новой российской ракетной системы "Орешник" по военному комплексу в Днепропетровске."Я не буду скрывать, что люди на Украине ощущают беспокойство из-за этого последнего удара", — заявил дипломат.Президент России Владимир Путин вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в этом случае баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы Украины, Ракета "Орешник"
Кулеба рассказал о шокирующем впечатлении украинцев от удара "Орешником"
CNN: Кулеба заявил, что жители Украины нервничают после удара России "Орешником"