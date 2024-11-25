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Reuters рассказало об изучении обломков "Орешника" на территории Украины - РИА Новости, 25.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:17 25.11.2024 (обновлено: 02:43 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/oreshnik-1985494712.html
Reuters рассказало об изучении обломков "Орешника" на территории Украины
Reuters рассказало об изучении обломков "Орешника" на территории Украины - РИА Новости, 25.11.2024
Reuters рассказало об изучении обломков "Орешника" на территории Украины
Небольшая группа репортеров получила доступ к обломкам ракеты "Орешник" и смогла увидеть, как украинские специалисты изучают части российского гиперзвукового... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T02:17
2024-11-25T02:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ракета "орешник"
россия
владимир путин
джо байден
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Небольшая группа репортеров получила доступ к обломкам ракеты "Орешник" и смогла увидеть, как украинские специалисты изучают части российского гиперзвукового оружия, сообщает агентство Reuters, представитель которого был в группе."Обгоревшие и раскрошившиеся обломки были разложены на складе в учреждении, где проводится экспертиза оружия. Украинские эксперты изучают эти обломки, чтобы получить представление о российских военных цепочках поставок, производстве и способах разработки контрмер", — сказано в материале.Один из изучающих обломки специалистов отметил, что это первый случай, когда остатки подобной ракеты были обнаружены на территории Украины.Президент России Владимир Путин вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в этом случае баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.
https://ria.ru/20241124/oreshnik-1985440832.html
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в мире, украина, ракета "орешник", россия, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ракета "Орешник", Россия, Владимир Путин, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
Reuters рассказало об изучении обломков "Орешника" на территории Украины

Reuters: Киев пустил иностранных репортеров к обломкам ракеты "Орешник"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск гиперзвуковой ракеты
Запуск гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Запуск гиперзвуковой ракеты. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Небольшая группа репортеров получила доступ к обломкам ракеты "Орешник" и смогла увидеть, как украинские специалисты изучают части российского гиперзвукового оружия, сообщает агентство Reuters, представитель которого был в группе.
"Обгоревшие и раскрошившиеся обломки были разложены на складе в учреждении, где проводится экспертиза оружия. Украинские эксперты изучают эти обломки, чтобы получить представление о российских военных цепочках поставок, производстве и способах разработки контрмер", — сказано в материале.
Один из изучающих обломки специалистов отметил, что это первый случай, когда остатки подобной ракеты были обнаружены на территории Украины.
Президент России Владимир Путин вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в этом случае баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.
Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.
Кадр видео удара Орешником по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРакета "Орешник"РоссияВладимир ПутинДжо БайденВооруженные силы Украины
 
 
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