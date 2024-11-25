https://ria.ru/20241125/oppozitsiya-1985504061.html

Сторонники грузинской оппозиции провели ночь в палатках у парламента

Сторонники грузинской оппозиции провели ночь в палатках у парламента - РИА Новости, 25.11.2024

Сторонники грузинской оппозиции провели ночь в палатках у парламента

Участники митинга грузинской оппозиции, не признающей результат состоявшихся в стране парламентских выборов, провели ночь с воскресенья на понедельник перед... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T06:08

2024-11-25T06:08

2024-11-25T06:08

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ТБИЛИСИ, 25 ноя - РИА Новости. Участники митинга грузинской оппозиции, не признающей результат состоявшихся в стране парламентских выборов, провели ночь с воскресенья на понедельник перед парламентом Грузии в палатках, а некоторые - под открытым небом, передает корреспондент РИА Новости. Отдельные туристические палатки и большие шатры стоят на проезжей части перед парламентом по состоянию на 6.30 (5.30 мск). Также палатки есть в пешеходной зоне в районе парламента. Некоторые сторонники оппозиции провели ночь не в палатках, а на скамейках у парламента или на крыльце здания напротив. Оппозиция ранее анонсировала на 24 ноября марш к парламенту и митинг. К 23.00 (22.00 мск) воскресенья толпа протестующих дошла до парламента и заполонила площадь перед ним, по пути туда произошла потасовка с полицейскими, передавал ранее корреспондент РИА Новости. Перед парламентом установили шатры, где протестующим выдавали туристические коврики, палатки и наливали чай. После полуночи участники митинга разместились в палатках, на скамейках и на крыльце здания через дорогу от парламента. Как ожидается, первое заседание парламента Грузии 11-го созыва состоится в понедельник в 12.00 (11.00 мск), оппозиционеры планируют сорвать сессию. ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.

https://ria.ru/20241031/ukraina-1980997500.html

https://ria.ru/20241125/torgovlya-1985490220.html

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в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси