https://ria.ru/20241125/oppozitsiya-1985504061.html
Сторонники грузинской оппозиции провели ночь в палатках у парламента
Сторонники грузинской оппозиции провели ночь в палатках у парламента - РИА Новости, 25.11.2024
Сторонники грузинской оппозиции провели ночь в палатках у парламента
Участники митинга грузинской оппозиции, не признающей результат состоявшихся в стране парламентских выборов, провели ночь с воскресенья на понедельник перед... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T06:08
2024-11-25T06:08
2024-11-25T06:08
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ТБИЛИСИ, 25 ноя - РИА Новости. Участники митинга грузинской оппозиции, не признающей результат состоявшихся в стране парламентских выборов, провели ночь с воскресенья на понедельник перед парламентом Грузии в палатках, а некоторые - под открытым небом, передает корреспондент РИА Новости. Отдельные туристические палатки и большие шатры стоят на проезжей части перед парламентом по состоянию на 6.30 (5.30 мск). Также палатки есть в пешеходной зоне в районе парламента. Некоторые сторонники оппозиции провели ночь не в палатках, а на скамейках у парламента или на крыльце здания напротив. Оппозиция ранее анонсировала на 24 ноября марш к парламенту и митинг. К 23.00 (22.00 мск) воскресенья толпа протестующих дошла до парламента и заполонила площадь перед ним, по пути туда произошла потасовка с полицейскими, передавал ранее корреспондент РИА Новости. Перед парламентом установили шатры, где протестующим выдавали туристические коврики, палатки и наливали чай. После полуночи участники митинга разместились в палатках, на скамейках и на крыльце здания через дорогу от парламента. Как ожидается, первое заседание парламента Грузии 11-го созыва состоится в понедельник в 12.00 (11.00 мск), оппозиционеры планируют сорвать сессию. ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20241031/ukraina-1980997500.html
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в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси
В мире, Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Тбилиси
Сторонники грузинской оппозиции провели ночь в палатках у парламента
Участники митинга оппозиции в Тбилиси провели ночь в палатках и на скамейках
ТБИЛИСИ, 25 ноя - РИА Новости. Участники митинга грузинской оппозиции, не признающей результат состоявшихся в стране парламентских выборов, провели ночь с воскресенья на понедельник перед парламентом Грузии в палатках, а некоторые - под открытым небом, передает корреспондент РИА Новости.
Отдельные туристические палатки и большие шатры стоят на проезжей части перед парламентом по состоянию на 6.30 (5.30 мск). Также палатки есть в пешеходной зоне в районе парламента. Некоторые сторонники оппозиции провели ночь не в палатках, а на скамейках у парламента или на крыльце здания напротив.
Оппозиция ранее анонсировала на 24 ноября марш к парламенту и митинг. К 23.00 (22.00 мск) воскресенья толпа протестующих дошла до парламента и заполонила площадь перед ним, по пути туда произошла потасовка с полицейскими, передавал ранее корреспондент РИА Новости. Перед парламентом установили шатры, где протестующим выдавали туристические коврики, палатки и наливали чай. После полуночи участники митинга разместились в палатках, на скамейках и на крыльце здания через дорогу от парламента.
Как ожидается, первое заседание парламента Грузии
11-го созыва состоится в понедельник в 12.00 (11.00 мск), оппозиционеры планируют сорвать сессию.
ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ
Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили
, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.