https://ria.ru/20241125/opasnost-1985679977.html
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 25.11.2024
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотниками объявлена на всей территории Белгородской области, сообщило МЧС Белгородской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T23:42
2024-11-25T23:42
2024-11-25T23:42
происшествия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Опасность атаки беспилотниками объявлена на всей территории Белгородской области, сообщило МЧС Белгородской области в своем Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241120/moskva-1984641429.html
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происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
МЧС: в Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА