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В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 25.11.2024
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменили на территории Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности в Telegram-канале. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T02:59
2024-11-25T02:59
2024-11-25T02:59
специальная военная операция на украине
происшествия
тульская область
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили на территории Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в 1.26 мск, ее отменили через 1 час 22 минуты. "РСЧС, Тульская область. Внимание! На территории Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
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происшествия, тульская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тульская область
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
На территории Тульской области отменили опасность атаки дронов