https://ria.ru/20241125/opasnost-1985496891.html

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 25.11.2024

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменили на территории Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности в Telegram-канале. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T02:59

2024-11-25T02:59

2024-11-25T02:59

специальная военная операция на украине

происшествия

тульская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340742_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_673092833e2232d4beff36aea65d00c6.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили на территории Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в 1.26 мск, ее отменили через 1 час 22 минуты. "РСЧС, Тульская область. Внимание! На территории Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тульская область