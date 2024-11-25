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В Приморье арестовали охотника, случайно застрелившего человека

В Приморье арестовали охотника, случайно застрелившего человека - РИА Новости, 25.11.2024

В Приморье арестовали охотника, случайно застрелившего человека

Суд в Приморье отправил под домашний арест охотника, который застрелил человека, приняв его за дикое животное, а после закопал вместе с оружием, сообщает... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T06:14

2024-11-25T06:14

2024-11-25T06:17

происшествия

приморский край

ольгинский район

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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости. Суд в Приморье отправил под домашний арест охотника, который застрелил человека, приняв его за дикое животное, а после закопал вместе с оружием, сообщает прокуратура Приморья. "В результате оперативно-следственных мероприятий удалось установить, что 4 сентября 2024 года мужчина 2000 года рождения во время охоты принял изображение в тепловизоре за дикое животное и произвел выстрелы. Прибыв на место, фигурант увидел, что застрелил человека, тело которого он совместно с другом увез и закопал в окрестностях села Горноводное, там же спрятав оружие погибшего", - говорится в сообщении. Подозреваемый житель Ольгинского района заключен под домашний арест, уточнили в надзорном ведомстве.

приморский край

ольгинский район

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происшествия, приморский край, ольгинский район