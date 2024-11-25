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Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.11.2024
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22:53 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/obstrel-1985677066.html
Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщили СМИ
Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.11.2024
Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщили СМИ
Военная база США в районе Эш-Шаддади в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T22:53
2024-11-25T22:53
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Военная база США в районе Эш-Шаддади в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на местный военно-полевой источник. "Пять ракет выпущены по военной базе США в районе Эш-Шаддади, звуки взрывов были слышны на территории базы", - сообщил источник.
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в мире, сша, сирия
В мире, США, Сирия
Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщили СМИ

Al-Mayadeen: военная база США в Хасеке в Сирии подверглась ракетному обстрелу

© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe GarbarinoАмериканские военнослужащие в Сирии
Американские военнослужащие в Сирии - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe Garbarino
Американские военнослужащие в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Военная база США в районе Эш-Шаддади в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщил телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на местный военно-полевой источник.
"Пять ракет выпущены по военной базе США в районе Эш-Шаддади, звуки взрывов были слышны на территории базы", - сообщил источник.
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