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В ОАК заявили о безопасности полетов SSJ-100
В ОАК заявили о безопасности полетов SSJ-100 - РИА Новости, 25.11.2024
В ОАК заявили о безопасности полетов SSJ-100
Безопасность полетов парка самолетов SSJ-100 сегодня находится на стабильно высоком уровне, регулярность вылетов воздушных судов этого типа в коммерческих... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:56
2024-11-25T14:56
2024-11-25T14:56
россия
анталья (провинция)
сочи
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
технологии
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Безопасность полетов парка самолетов SSJ-100 сегодня находится на стабильно высоком уровне, регулярность вылетов воздушных судов этого типа в коммерческих авиакомпаниях России в текущем году находится в пределах 97-98%, сообщили РИА Новости в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). "Вместе с тем безопасность полетов парка самолетов SSJ-100 сегодня находится на стабильно высоком уровне. Регулярность вылетов воздушных судов этого типа в коммерческих авиакомпаниях РФ в 2024 году находится в пределах 97-98%. При этом общий налет парка SSJ-100 по итогам 2022-2023 годов более чем на 50% превышает допандемийные показатели", - рассказали в корпорации. Накануне вечером после посадки выполнявшего рейс Сочи - Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Аэропорт турецкой Антальи вернулся к работе в обычном режиме после ночного инцидента с самолетом авиакомпании "Азимут", сообщили ранее РИА Новости в воздушной гавани.
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россия, анталья (провинция), сочи, объединенная авиастроительная корпорация (оак), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet 100 (ssj100), технологии
Россия, Анталья (провинция), Сочи, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Технологии
В ОАК заявили о безопасности полетов SSJ-100
В ОАК заявили о высоком уровне безопасности полетов SSJ-100