https://ria.ru/20241125/oak-1985592640.html

В ОАК заявили о безопасности полетов SSJ-100

В ОАК заявили о безопасности полетов SSJ-100 - РИА Новости, 25.11.2024

В ОАК заявили о безопасности полетов SSJ-100

Безопасность полетов парка самолетов SSJ-100 сегодня находится на стабильно высоком уровне, регулярность вылетов воздушных судов этого типа в коммерческих... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T14:56

2024-11-25T14:56

2024-11-25T14:56

россия

анталья (провинция)

сочи

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

технологии

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Безопасность полетов парка самолетов SSJ-100 сегодня находится на стабильно высоком уровне, регулярность вылетов воздушных судов этого типа в коммерческих авиакомпаниях России в текущем году находится в пределах 97-98%, сообщили РИА Новости в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). "Вместе с тем безопасность полетов парка самолетов SSJ-100 сегодня находится на стабильно высоком уровне. Регулярность вылетов воздушных судов этого типа в коммерческих авиакомпаниях РФ в 2024 году находится в пределах 97-98%. При этом общий налет парка SSJ-100 по итогам 2022-2023 годов более чем на 50% превышает допандемийные показатели", - рассказали в корпорации. Накануне вечером после посадки выполнявшего рейс Сочи - Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Аэропорт турецкой Антальи вернулся к работе в обычном режиме после ночного инцидента с самолетом авиакомпании "Азимут", сообщили ранее РИА Новости в воздушной гавани.

https://ria.ru/20241125/azimut-1985559392.html

россия

анталья (провинция)

сочи

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россия, анталья (провинция), сочи, объединенная авиастроительная корпорация (оак), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet 100 (ssj100), технологии