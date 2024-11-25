https://ria.ru/20241125/oak-1985592417.html

В ОАК назвали возможную причину пожара в самолете в Анталье

В ОАК назвали возможную причину пожара в самолете в Анталье - РИА Новости, 25.11.2024

В ОАК назвали возможную причину пожара в самолете в Анталье

Причиной разлива и возгорания топлива самолёта SSJ-100 авиакомпании "Азимут" в Анталье, по предварительной причине, мог стать сильный удар самолета о полосу при РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T14:54

2024-11-25T14:54

2024-11-25T14:54

происшествия

анталья (провинция)

сочи

россия

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

следственный комитет россии (ск рф)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Причиной разлива и возгорания топлива самолёта SSJ-100 авиакомпании "Азимут" в Анталье, по предварительной причине, мог стать сильный удар самолета о полосу при посадке из-за неблагоприятных погодных условий, при этом отказов систем зафиксировано не было, сообщили РИА Новости в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). "По предварительным данным, отказов систем самолёта SSJ-100 авиакомпании "Азимут" в преддверии посадки в аэропорту Антальи зафиксировано не было, причиной разлива и возгорания топлива мог стать сильный удар самолета о полосу при посадке вследствие неблагоприятных погодных условий", — говорится в сообщении. В ОАК отметили, что обстоятельства произошедшего предстоит установить специально созданной комиссии. Накануне вечером после посадки выполнявшего рейс Сочи - Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Аэропорт турецкой Антальи вернулся к работе в обычном режиме после ночного инцидента с самолетом авиакомпании "Азимут", сообщили ранее РИА Новости в воздушной гавани. В СК России РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиненный ущерб предварительно составил не менее 1 миллиона рублей, уточнили в СК.

https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985556749.html

анталья (провинция)

сочи

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происшествия, анталья (провинция), сочи, россия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet 100 (ssj100)