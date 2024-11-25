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В ОАК назвали возможную причину пожара в самолете в Анталье
В ОАК назвали возможную причину пожара в самолете в Анталье - РИА Новости, 25.11.2024
В ОАК назвали возможную причину пожара в самолете в Анталье
Причиной разлива и возгорания топлива самолёта SSJ-100 авиакомпании "Азимут" в Анталье, по предварительной причине, мог стать сильный удар самолета о полосу при РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:54
2024-11-25T14:54
2024-11-25T14:54
происшествия
анталья (провинция)
сочи
россия
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
следственный комитет россии (ск рф)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Причиной разлива и возгорания топлива самолёта SSJ-100 авиакомпании "Азимут" в Анталье, по предварительной причине, мог стать сильный удар самолета о полосу при посадке из-за неблагоприятных погодных условий, при этом отказов систем зафиксировано не было, сообщили РИА Новости в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). "По предварительным данным, отказов систем самолёта SSJ-100 авиакомпании "Азимут" в преддверии посадки в аэропорту Антальи зафиксировано не было, причиной разлива и возгорания топлива мог стать сильный удар самолета о полосу при посадке вследствие неблагоприятных погодных условий", — говорится в сообщении. В ОАК отметили, что обстоятельства произошедшего предстоит установить специально созданной комиссии. Накануне вечером после посадки выполнявшего рейс Сочи - Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR начался пожар. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Аэропорт турецкой Антальи вернулся к работе в обычном режиме после ночного инцидента с самолетом авиакомпании "Азимут", сообщили ранее РИА Новости в воздушной гавани. В СК России РИА Новости сообщали, что после возгорания в Турции фюзеляжа самолета рейсом из Сочи возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Причиненный ущерб предварительно составил не менее 1 миллиона рублей, уточнили в СК.
https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985556749.html
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происшествия, анталья (провинция), сочи, россия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet 100 (ssj100)
Происшествия, Анталья (провинция), Сочи, Россия, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Следственный комитет России (СК РФ), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
В ОАК назвали возможную причину пожара в самолете в Анталье
ОАК: причиной разлива топлива в Анталье мог стать сильный удар самолета о полосу