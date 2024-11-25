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Noize MC* обжаловал штраф за дискредитацию армии - РИА Новости, 25.11.2024
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19:33 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/noyz-1985658050.html
Noize MC* обжаловал штраф за дискредитацию армии
Noize MC* обжаловал штраф за дискредитацию армии - РИА Новости, 25.11.2024
Noize MC* обжаловал штраф за дискредитацию армии
Признанный иноагентом музыкант Noize MC* (Иван Алексеев) обжаловал штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, сообщается в картотеке... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T19:33
2024-11-25T19:33
noize mc (иван алексеев)
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Признанный иноагентом музыкант Noize MC* (Иван Алексеев) обжаловал штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, сообщается в картотеке Тверского суда Москвы. "Поступила жалоба на постановление по делу об административном правонарушении", - сказано в картотеке. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Алексеев* вину в дискредитации армии не признал. К ответственности Алексеева* привлекли за пост от 15 августа 2024 года. В ходе мониторинга сотрудником МВД в новостном Телеграмм-канале "Readovka" был выявлен информационный пост пользователя под именем "noizemc", которым является Алексеев*, в виде текста и фотоизображений тематического содержания, в котором музыкант "публично выражает явное негативное отношение к использованию Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", уточняется в документах. Представитель Алексеева* просил прекратить производство по делу, ссылаясь на то, что тот "не распространял данный информационный пост в сети Интернет и к телеграмм-каналу "Readovka" он отношения не имеет". В реестр иностранных агентов NoizeMC* попал осенью 2022 года. Впоследствии он был несколько раз оштрафован за нарушения закона об иноагентах.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20241114/inoagent-1983701967.html
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noize mc (иван алексеев), общество
Noize MC (Иван Алексеев), Общество
Noize MC* обжаловал штраф за дискредитацию армии

Noize MC обжаловал штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию армии

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкNoize MC*
Noize MC* - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Noize MC* . Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Признанный иноагентом музыкант Noize MC* (Иван Алексеев) обжаловал штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, сообщается в картотеке Тверского суда Москвы.
"Поступила жалоба на постановление по делу об административном правонарушении", - сказано в картотеке.
Рэпер Noize MC* - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Суд оштрафовал Noize MC* за дискредитацию российской армии
14 ноября, 12:04
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Алексеев* вину в дискредитации армии не признал.
К ответственности Алексеева* привлекли за пост от 15 августа 2024 года. В ходе мониторинга сотрудником МВД в новостном Телеграмм-канале "Readovka" был выявлен информационный пост пользователя под именем "noizemc", которым является Алексеев*, в виде текста и фотоизображений тематического содержания, в котором музыкант "публично выражает явное негативное отношение к использованию Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", уточняется в документах.
Представитель Алексеева* просил прекратить производство по делу, ссылаясь на то, что тот "не распространял данный информационный пост в сети Интернет и к телеграмм-каналу "Readovka" он отношения не имеет".
В реестр иностранных агентов NoizeMC* попал осенью 2022 года. Впоследствии он был несколько раз оштрафован за нарушения закона об иноагентах.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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Noize MC (Иван Алексеев)Общество
 
 
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